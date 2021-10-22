22 Ekim 2021, Cuma

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Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu! E Grubu güncel puan durumu ve Cimbom'un fikstürü

İşte G.Saray’ın grubunda güncel puan durumu ve Cimbom’un fikstürü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Gruptaki diğer takımlar Lazio ise sahasında Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. İşte E Grubu'nda güncel puan durumu ve Galatasaray'ın kalan fikstürü... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların bulunduğu grupta, 21 Ekim Çarşamba günü oynanan maçta Lazio ve Marsilya karşı karşıya gelmiş, müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, Lokomotiv Moskova deplasmanına grup lideri olarak giderken, maçtan Kerem'in golü sonrası 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU

1- GALATASARAY - 7 PUAN
2- LAZIO - 4 PUAN
3- MARSİLYA - 3 PUAN
4 - LOKOMOTIV MOSKOVA - 1 PUAN

İŞTE GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray - Lokomotiv Moskova - 04.11.2021
Galatasaray - Marsilya - 25.11.2021
Lazio - Galatasaray - 09.12.2021

Cimbom Moskova'da kükredi! Namağlup lider haberin devamı

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