GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Norveçli orta saha Patrick Berg'e yakın takip!
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, ilk 8 haftada lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde kaldı. Son olarak hazırlık maçında İstanbulspor ile 3-3 berabere kala Cimbom'da gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılılar, Norveçli defansif orta saha Patrick Berg'i takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fatih Terim, İstanbul'da oynanan Türkiye maçında beğendiği Patrick Berg'i, Norveç'in Karadağ'ı 2-0 yendiği maçta da izlettirdi. Karadağ karşısında 74 kezle sahanın en fazla topla oynayan oyuncusu olan Berg, 2 top çaldı. 4 top kesti. 1 de uzaklaştırma yaptı. Defansif anlamda kusursuz oynayan 23 yaşındaki Bodo kaptanı 64 pasta yüzde 78.1 isabetle oynadı. Galatasaray'ın scoutları Berg için "klasik ön liberoların aksine yana ya da arkaya doğru değil öne doğru oynadığı için düşük pas yüzdesi yakaladılar" diye yazdı.
Fotomaç'ın haberine göre; Gustavo Assunçao'nun hayal kırıklığı yarattığı ortamda Galatasaray'ın Bodo ile 1 yıl daha anlaşması bulunan Patrick Berg'i yakından izlemeye devam edeceği gelen öğrenildi.
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