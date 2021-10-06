06 Ekim 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray açıkladı! "13 futbolcumuz..."
Süper Lig'de milli araya girilirken, Galatasaray'dan 13 futbolcunun milli takımlara davet edildiği açıklandı. Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'nu A Milli Takımımız'a gönderen Cimbom, bu alanda zirvede yer aldı. Sarı kırmızılılarda ayrıca Kaan Arslan ve Barış Alper Yılmaz da U21 Milli Takımımız'ın kadrosuna seçildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada tam 13 futbolcunun milli takımda ülkelerini temsil edeceği duyuruldu. Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'nu A Milli Takımımız'a gönderen Sarı- Kırmızılılar bu alanda zirvede yer alıyor. Galatasaray'da ayrıca Kaan Arslan ve Barış Alper U21 Milli Takımımız'ın kadrosunda yer alıyor.
Muslera, Yedlin, Luyindama, Morutan, Cicaldau, Feghouli ve Mohamed de kendi ülkelerinde milli gurur yaşayacak. Ancak bu durum bir yandan da yorgunluk ve sakatlık endişesini de beraberinde getiriyor.
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