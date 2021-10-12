GALATASARAY HABERLERİ - Mısır basınından olay Fatih Terim sözleri! "Mostafa Mohamed onu utandırdı"
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı takımdaki kariyerine bomba bir başlangıç yapmıştı. Ancak performansı günden güne düşen Mohamed, sarı kırmızılı formayla uzun süre gol orucuna girdi. Son olarak ülkesinin milli takımında şık bir gol atan 23 yaşındaki oyuncu için, Mısır basını flaş sözler kullandı. İşte detaylar...
MİLLİ TAKIMDA YİNE ATTI
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, milli takımda gol sevinci yaşamaya devam ediyor. Dünya Kupası elemelerinde Gabon ile 1-1 berabere sona eren karşılaşmada fileleri havalandıran Mostafa Mohamed, Libya karşısında 1 gol atıp 1 de asist yaparak yıldızlaştı.
DÜNYA KUPASI ELEMELERİNE DAMGA VURDU
Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası elemelerinde rakip kaleye en fazla şu çeken (12) oyuncu olan golcü futbolcu 10 isabetli şut çekerek bu alanda önemli katkı verdi. Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası eleme grubunda 2 gol 1 asistle büyük katkı sağladı.
MISIR BASININDAN OLAY TERİM SÖZLERİ
Mısır basını Mostafa Mohamed'in artan formuna dikkat çekerek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Muhammed'e karşı tutumunu eleştirdi. Koora 11 adlı internet sitesi "Mostafa Mohamedharika yetenekleriyle Fatih Terim ve onu eleştirenkeri utandırdı" başlığını kullandı.
'TERİM, MUHAMMED'İ BASKI ALTINA SOKTU'
Haberin detayında ise "Mostafa Mohamed, Galatasaray'daki teknik direktörünün kötü muamelesi nedeniyle en kötü futbol dönemini yaşıyor. Her zaman medya aracılığıyla saldıran Fatih Terim, Mostafa Mohamed'i ağır bir baskı altına sokarak, futbolunda düşüşe neden oldu." ifadelerine yer verildi.
'MUHAMMED'DEN HARİKA KAFA'
Btloat sitesi ise "Mostafa Mohamed'den harika kafa" başlığını kullandı. Haberin detayında "Mostafa Mohamed, Mısır'ın Libya'ya attığı golü kaydetti. Mostafa Mohamed harika bir kafa golüne imza attı." ifadeleri kullanıldı.
MUHAMMED'E DEV ÖVGÜ
Almasryalyoum adlı site ise Mostafa Mohamed'in muhteşem bir kafa golü atıtğını belirterek "Muhammed, Mısır'ın Libya'ya attığı ikinci golde harika bir kafa vuruşu yaptı." ifadelerini kullandı.
İLK GOLLERİNİ ÇAYKUR RİZESPOR'A ATTI
Mısır Milli Takımı ile gollerine devam eden Mohamed, Galatasaray'la bu sezon ilk gollerini Çaykur Rizespor karşısında kaydetmişti. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.
'G.SARAY İLE DEVAM EDECEĞİM'
Mostafa Mohamed, Bordeaux'ya transferinin iptali sonrası "Milli Takım Teknik Direktörü Hossam EL-Badri'den izin aldıktan sonra Bordeaux'ya imza atmak için Fransa'ya gittim. Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu ve Bordeaux'ya transferim gerçekleşmedi. Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim." açıklamasını yapmıştı.
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