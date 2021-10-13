Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Süper Lig
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın öncesinde Konyaspor'u yenerek moral kazanmak ve yükselişini sürdürmek istiyor. Ligde son iki maçını geriden gelerek kazanan Aslan, taraftarının önünde rahat bir galibiyet hedefliyor. Konyaspor ise şanssızlığını kırmak ve galip gelmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Süper Lig 9. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ve Rizespor maçlarında geriden gelerek galibiyeti yakalayan ve büyük bir çıkış içerisinde olan Galatasaray, NEF Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Konyaspor maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇININ ORANLARI BELLİ OLDU!
Galatasaray: 1.41
Beraberlik: 3.55
Konyaspor: 4.70
GALATASARAY MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİ!
Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ve İstanbulspor ile karşılaştı. Tuzlaspor'u 4-3 yenen Aslan, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.
STADIN YENİ İSMİ BELLİ OLDU!
Burak Elmas'ın seçim öncesinde açıkladığı projeler arasında yer alan stad isim sponsorluğu sonunda gerçekleşti. Galatasaray'ın yeni stad ismi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu oldu.
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