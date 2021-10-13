13 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

Galatasaray Bursa’dan eli boş döndü!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Graciano Da Silva, Uğur Güneş, Gökhan Gökgöz, Caner Çiçekoğlu, Burakhan Tosun, Bahov (Umut Özdemir, Ahmet Karataş, Efe Er)

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı, Murat Yenipazar, Torres, Sedlacek, Doğukan Ulu (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Hakkı Çapkınoğlu, Cansın Hacıbekiroğlu, Selim Kalaycı)

Setler: 25-23, 25-19, 25-22

Süre: 100 dakika (31, 34, 35)

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