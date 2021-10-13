13 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson'dan Fatih Terim sözleri! "Bir baba gibi"

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Victor Nelsson, performansıyla taraftarların beğenisini kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in de kendisinden çok şey beklediği sarı kırmızılıların Danimarkalı stoperi, hocası hakkında konuştu. Nelsson, "Fatih Terim'i çok seviyorum. Benim için bir baba gibi. Oyunda, saha dışında, antrenmanda her zaman hem benden hem de diğer oyunculardan çok fazla beklenti içerisinde." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson’dan Fatih Terim sözleri! Bir baba gibi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, sarı kırmızılıların gündemine dair beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a kupalar kazanmak için transfer olduğunu ve Fatih Terim'in kendisi için bir baba gibi olduğunu belirten Nelsson, İstanbul trafiği gibi bir yoğunluğu hayatı boyunca hiç görmediğini söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson’dan Fatih Terim sözleri! Bir baba gibi

İşte Nelsson'un açıklamaları;

Futbola 4-5 yaşlarında oturduğumuz şehirde başladım. Okul arkadaşlarımla beraber oynuyorduk. 17 yaşıma geldiğimde Danimarka Ligi'nde oynamaya başladım. Sonrasında Kopenhag'da oynadım ve buraya geldim. Babam benim hocalığımı yaptı. 4-10 yaş arasında oynadığımda babam benim hocalığımı yapıyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson’dan Fatih Terim sözleri! Bir baba gibi

Liderlik vasfı benim doğamda olan bir şey. Bu sorumluluğu saha içerisinde ve dışında almayı seviyorum. Kopenhag, İskandinavya'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Orada oynadığım zamanda Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadık. Çok büyük bir kulüp. Oraya transfer olurken de doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Arkamda ailem ve arkadaşlarımı bıraksam da benim için çok anlamlı bir başlangıçtı. 2 sene boyunca çok güzel tecrübeler edindim.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson’dan Fatih Terim sözleri! Bir baba gibi

"GALATASARAY BÜYÜK BİR FIRSATTI"

Futbol dünyası biraz çılgınca. Başakşehir'e karşı oynadığımızda daha çok maça odaklanmıştım. Şehrin güzel olduğunu biliyordum ama burada oynayıp oynamayacağımı bilmiyordum. Bildiğim şey ise Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğuydu. Takımın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Taraftarların ne kadar muhteşem olduğunu duymuştum. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da bilinen bir kulüp olduğunu biliyordum Galatasaray'ın. Benim için çok büyük bir fırsattı ve bu fırsatı yakalayıp, oynamak istedim. Buraya gelmeden önce Galatasaray'da oynayacak olan ilk Danimarkalı olduğumu düşünüyordum. Gelmeden önce birçok arkadaşımla görüştüm ve lig hakkında bilgi aldım. Onlar da bana buranın ne kadar iyi bir yer olduğu hakkında bilgiler verdiler.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson’dan Fatih Terim sözleri! Bir baba gibi

Soru: Galatasaray'a transfer olmanı sağlayan en önemli 3 etken?

Büyük bir takım olması. Daha fazlasına da ihtiyaç olmadı. Teklif geldiğinde ilk aklıma gelen şey büyük bir taraftarının olmasıydı. Takıma daha çok ben de dahil genç oyuncular geliyor. Bu gizli saklı bir şey değil. Bu beni cezbeden nedenlerden bir tanesi. Takım ve taraftarlar için mücadele etmek önemli bir faktör.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson’dan Fatih Terim sözleri! Bir baba gibi

"HATAYSPOR MAÇI BENİM İÇİN ANLAMLIYDI"

Hatayspor maçına çıkmak benim için muhteşem bir andı. İlk maç çok önemlidir ve bu benim için çok anlamlıydı. 2-1 kazandık ve ben de daha fazlasını isteyemezdim. Çok genç, iyi ve yeni oyuncular geldi. 5-6 oyuncu yeni ve bunların bir anda bir arada oynaması çok kolay değil. Gelecekle ilgili iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu oyuncuların da kendi aralarında oynama alışkanlığı kazanması gerekiyor. Bu da zamanla gerçekleşecektir.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson’dan Fatih Terim sözleri! Bir baba gibi

"KİMLE OYNADIĞIM SORUN DEĞİL"

Takımdakiler muhteşemler. Beni takıma ilk geldiğimde çok iyi bir şekilde karşıladılar, kendi aralarına aldılar. Bir takıma yeni oyuncular geldiğinde her şey hemen gerçekleşmiyor. Marcao, Luyindama ya da Alpaslan'la oynamak benim için fark etmiyor. Önemli olan hocamızın vereceği karar.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson’dan Fatih Terim sözleri! Bir baba gibi

"TARAFTAR KOLLARI AÇIK ŞEKİLDE KARŞILADI"

Pandemi nedeniyle henüz full bir statta oynama şansına erişemedim. 50 bin kişilik bir kapasite var gördüğüm kadarıyla. Buraya tüm taraftarlar geldiğinde muhteşem bir atmosfer gerçekleşecektir. Ancak oynadığımız maçlarda taraftarlarımız beni kolları açık şekilde karşıladılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson’dan Fatih Terim sözleri! Bir baba gibi

"FATİH TERİM, BABAM GİBİ"

Fatih Terim'i çok seviyorum. Benim için bir baba gibi. Oyunda, saha dışında, antrenmanda her zaman hem benden hem de diğer oyunculardan çok fazla beklenti içerisinde. Ben de bu beklentileri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. İnsan olarak da çok iyi olduğunu söyleyebilirim hocamızın.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson’dan Fatih Terim sözleri! Bir baba gibi

"AVRUPA'DA KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

Avrupa Ligi'nde çok iyi 2 maç oynadık. Topla iyi oynamamız bunu sağladı. Grup lideriyiz ve 6 maçın sonunda lider olarak çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sene ligi ve Avrupa kupasını da kazanmak hedefim. Ancak sadece bu sene değil, önümüzdeki 2-3 yıl içindeki hedefim de bu. Gelirken de kendime koyduğum hedef bu şekildeydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Nelsson’dan Fatih Terim sözleri! Bir baba gibi

"İSTANBUL TRAFİĞİ GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

İnanılmaz! Hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim! Trafik çok yoğun! Günaydın ve sağ ol kelimelerini öğrendim. Zamanla öğreneceğim. İstanbul'da tek başıma yaşıyorum. Kız arkadaşım, köpeğim ve ailem burada değiller. Şoförümle beraber İstanbul'u geziyoruz. Onunla da çok iyi bir arkadaşlık bağı kurduk aramızda. Günümün 1 buçuk, 2 saatini telefonda ailemle, kız arkadaşımla konuşarak geçiriyorum.

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