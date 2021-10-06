06 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray hakem performans verilerini açıkladı!

G.Saray hakem performans verilerini açıkladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Galatasaray, daha önce yaptığı açıklamada, bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleşen hakem performans verilerinin paylaşılacağını duyurmuştu. Sarı kırmızılılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu verileri paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Spor Kulübü yaptığı açıklamada, her hafta bağımsız kuruluşlar tarafından hakem performans verilerinin tutulacağını ve bunun paylaşılacağını duyurmuştu. Cimbom, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu verileri paylaştı.

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