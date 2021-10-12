Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray, milli ara ile birlikte Konyaspor maçına hazırlıklarını sürdürüyor. TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Fatih Terim'in öğrencileri, ilk hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşılaşmış ve sahadan 4-3 galip gelmişti. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?
Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, 7. haftada Göztepe, 8. haftada Rizespor karşısında geriden gelerek kazandı ve lige tutundu. Milli arada Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapan Aslan, sahadan 4-3 galip ayrılmıştı. Galatasaray, son hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray - İstanbulspor maçı 12 Ekim Salı günü saat 16:00'da GS TV'dan canlı yayınlanacak.
13 OYUNCU MİLLİ TAKIMDA!
Galatasaray'da hazırlık maçında 13 oyuncu yer alamayacak. Milli takımlarında olan, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan ve Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, İstanbulspor maçında sahada yer alamayacak.
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