12 Ekim 2021, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un hesabı uymadı! Devre arasında 3 yıldız...

Yaz transfer döneminde takımın yaş ortalamasını ve maliyetini büyük ölçüde düşüren Galatasaray, takımın en çok kazanan ismi Radamel Falcao ile de yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılılar yüksek maliyetleri nedeniyle Babel, Diagne ve Feghouli ile de yollarını ayırmak isterken; oyuncular takımdan ayrılmaya sıcak bakmamıştı. Senegalli golcü verilen şansları iyi kullanırken, Babel de istekli bir görüntü çizdi. Devre arasında Cezayirli yıldızla ilgili flaş gelişmeler de yaşanabilir. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un hesabı uymadı! Devre arasında 3 yıldız...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Galatasaray sezon başı 11 yeni takviyeyle değişim ateşini yakmıştı. Sarı kırmızılılar buna karşılık yüksek maaş skalasında yer alan isimlerle de yollarını ayırmayı planlasa da hesaplar tutmadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un hesabı uymadı! Devre arasında 3 yıldız...

Başkan Burak Elmas'ın bizzat menajerleriyle de görüşüp kendilerine kulüp bulmalarını istediği Ryan Babel, Sofeane Feghouli ve Mbaye Diagne gibi yıldızlar kalmayı tercih etmesi üzerine teknik direktör Fatih Terim bu isimleri kazanma yolunu seçti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un hesabı uymadı! Devre arasında 3 yıldız...

FEGHOULI YOLCU GİBİ
Türkiye'nin haberine göre; Süper Lig'de ve Avrupa'da oyuncular zaman zaman on birde zaman zaman da sonradan süre aldı ama bu fırsatları pek kullanamadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’un hesabı uymadı! Devre arasında 3 yıldız...

Rizespor maçında eski performanslarına göre daha hırslı ve istekli gözüken Babel ile son zamanlarda kendine çekidüzen veren Diagne'ye önümüzdeki maçlarla yine süre vermeyi planlayan Fatih Terim bu iki isimle ilgili kararını daha sonra verecek. Feghouli ise böyle devam ederse devre arasında alacakları verilip gönderilecek.

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