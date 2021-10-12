GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un hesabı uymadı! Devre arasında 3 yıldız...

Yaz transfer döneminde takımın yaş ortalamasını ve maliyetini büyük ölçüde düşüren Galatasaray, takımın en çok kazanan ismi Radamel Falcao ile de yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılılar yüksek maliyetleri nedeniyle Babel, Diagne ve Feghouli ile de yollarını ayırmak isterken; oyuncular takımdan ayrılmaya sıcak bakmamıştı. Senegalli golcü verilen şansları iyi kullanırken, Babel de istekli bir görüntü çizdi. Devre arasında Cezayirli yıldızla ilgili flaş gelişmeler de yaşanabilir. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray sezon başı 11 yeni takviyeyle değişim ateşini yakmıştı. Sarı kırmızılılar buna karşılık yüksek maaş skalasında yer alan isimlerle de yollarını ayırmayı planlasa da hesaplar tutmadı.

Başkan Burak Elmas'ın bizzat menajerleriyle de görüşüp kendilerine kulüp bulmalarını istediği Ryan Babel, Sofeane Feghouli ve Mbaye Diagne gibi yıldızlar kalmayı tercih etmesi üzerine teknik direktör Fatih Terim bu isimleri kazanma yolunu seçti.