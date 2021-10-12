GALATASARAY HABERLERİ

Sezona 11 transferle başlayan Galatasaray gençleştirme operasyonuna devre arasında da devam edecek. Bununla birlikte kadrosundan da fire verme ihtimali yüksek görünüyor. Zira Marcao, Kerem ve Taylan Antalyalı, Avrupa takımlarının yakın markajı altında. Marcao için Brezilya, İtalya; Kerem içinse İtalya ve Fransız kulüplerinin teklifler yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Performansı yükselen Taylan Antalyalı ile de iki İtalyan kulübün ilgilendiği bildirildi.