GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un 3 yıldızına transfer kancası! Devler Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı'nın peşinde
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde kadrosuna birçok genç yeteneği katan Galatasaray'da bazı isimler ise ön planda. Avrupa'nın önde gelen takımları sarı kırmızılıların parlayan oyuncularının peşine düştü. Cimbom'un ise bu konuda tavrı net. İşte ayrıntılar... | GS haberleri
Sezona 11 transferle başlayan Galatasaray gençleştirme operasyonuna devre arasında da devam edecek. Bununla birlikte kadrosundan da fire verme ihtimali yüksek görünüyor. Zira Marcao, Kerem ve Taylan Antalyalı, Avrupa takımlarının yakın markajı altında. Marcao için Brezilya, İtalya; Kerem içinse İtalya ve Fransız kulüplerinin teklifler yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Performansı yükselen Taylan Antalyalı ile de iki İtalyan kulübün ilgilendiği bildirildi.
10 MİLYON EURO'DAN AŞAĞIYA OLMAZ
Fotomaç'ın haberine göre; yeni bir yapılanma içine giren Galatasaray Kulübü, Marcao, Kerem Aktürkoğlu ve Taylan'ın satışına çok sıcak bakmıyor. Aksine bu oyuncuların maaşlarının düzeltilmesi ve sözleşmelerinin uzatılması gündemde... Ancak sıcak paraya ihtiyaç duyan Elmas yönetiminin 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde satışa sıcak bakabileceği belirtiliyor.
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