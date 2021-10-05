Son dakika spor haberleri: Galatasaray 2. yarıda coşuyor! Geri dönüşlerin ustası
UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumda bulunan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçı geriye düşmesine rağmen kazanmasını bildi. 4 maç galip gelemeyen sarı-kırmızılı takım, sonrasında Göztepe ve Çaykur Rizespor'u geriden gelerek mağlup etti ve hanesine 6 puan yazdırdı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezona iyi bir başlangıç yaptıktan sonra düşüşe geçen ve üst üste 4 hafta puan kaybeden Galatasaray, Göztepe'den sonra Çaykur Rizespor'u da yenerek moral buldu. Aslan, iki maçı da geriye düşmesine rağmen kazanmayı başardı. Göztepe'den sonra Çaykur Rizespor'u da yenerek milli takımlar için verilen araya moralli girdi.
Zirve ile farkın açılmasını istemeyen Aslan için bu iki galibiyet önemliydi. Ayrıca milli aradan sonra sarı-kırmızılı takımı zor bir dönemeç bekliyor. Bir hafta içerisinde 3 maça çıkacak olan Cimbom, önce evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu maçtan sonra Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş'a konuk olacak.
İKİNCİ YARIDA COŞUYOR
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve hanesine 6 puan yazdırdı. Göztepe maçının ilk yarısında Ndiaye'nin golüne engel olamayan Aslan, ikinci yarıda Halil Dervişoğlu ve Olimpiu Morutan'ın golleriyle sahadan galip ayrıldı. Çaykur Rizespor maçında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve 2-1 yenik düşen Cimbom, bu karşılaşmada da ikinci yarı açıldı. Bu mücadelede ikinci devre sahneye çıkan Mohamed ve Morutan, sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren isimler oldu.
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