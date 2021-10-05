Son dakika spor haberleri: Galatasaray 2. yarıda coşuyor! Geri dönüşlerin ustası

İKİNCİ YARIDA COŞUYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve hanesine 6 puan yazdırdı. Göztepe maçının ilk yarısında Ndiaye'nin golüne engel olamayan Aslan, ikinci yarıda Halil Dervişoğlu ve Olimpiu Morutan'ın golleriyle sahadan galip ayrıldı. Çaykur Rizespor maçında 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan ve 2-1 yenik düşen Cimbom, bu karşılaşmada da ikinci yarı açıldı. Bu mücadelede ikinci devre sahneye çıkan Mohamed ve Morutan, sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren isimler oldu.

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