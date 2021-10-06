GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un zorlu fikstürü! Sezonun kaderi belirlenecek
Milli ara nedeniyle liglere ara verilirken, Galatasaray'ı ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar milli ara sonrası 40 günde 2 derbi oynayacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maça çıkacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Milli araya Rize galibiyetiyle giren Galatasaray lider Fener'in 5 puan gerisinde yer alıyor. Üstelik Sarı-Kırmızılılar'ı milli aradan sonra adeta korku tüneli gibi bir fikstür bekliyor. Süper Lig'in 9. haftasında Konya'yı konuk edecek olan Aslan ardından Avrupa Ligi'nde L.Moskova deplasmanına çıkacak.
HİÇ GALİBİYET ALAMADI!
G.Saray, Rusya dönüşü daha önce hiç kazanamadığı Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar 10. haftada sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.
ÖNCE DERBİ SONRA MARSİLYA
Ardından Karagümrük'e konuk olacak olan Galatasaray, bir kez daha verilecek milli maç arasından sonra ise Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Derbiden 4 gün sonra rakip İstanbul'da Marsilya olacak.
SEZONUN KADERİNİ BELİRLEYEBİLİR
Takvim'in haberine göre; Yaklaşık 40 gün içinde aralarında 2 derbi ve 3 Avrupa Ligi maçının olduğu çok zorlu bir fikstüre girecek olan Cimbom'un alacağı skorlar belki de sezonun kaderini belirleyecek. Taraftarlar zorlu fikstür öncesi endişeli bir bekleyiş içinde.
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