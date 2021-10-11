Galatasaray'da Halil Dervişoğlu gelişmesi! Brentford... (Spor haberleri)

Galatasaray, yaz transfer sezonunun son günlerinde milli golcü Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan kiralamış ve forvet mevkine önemli bir takviye yapmıştı. Bilindiği üzere Cimbom, bu transferde ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarışmış ve oyuncu, sarı kırmızılıları seçmişti.