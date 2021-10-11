Galatasaray'da Halil Dervişoğlu gelişmesi! Brentford... (Spor haberleri)
Galatasaray'da uzun uğraşlar sonrası kadroya kiralık olarak katılan Halil Dervişoğlu cephesinde flaş gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılarda hem sergilediği futbolla hem de gelecek sezon 7+4 kuralı nedeniyle yerli forvet sorununda nokta atış yapmak isteyen yönetim bu konuda bir hamle gerçekleştirdi. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray, yaz transfer sezonunun son günlerinde milli golcü Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan kiralamış ve forvet mevkine önemli bir takviye yapmıştı. Bilindiği üzere Cimbom, bu transferde ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarışmış ve oyuncu, sarı kırmızılıları seçmişti.
Fotomaç'ın haberine göre sezona iyi bir şekilde başlayan Halil Dervişoğlu, zaman zaman Fatih Terim'den süre alırken, genç golcünün transferine ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı.
ÖNCELİK GALATASARAY'IN
Fatih Terim'in, Halil Dervişoğlu'nun takımda kalması için onay verdiği ve bunu yönetime ilettiği bilinirken, sarı kırmızılı kulüp de oyuncu için İngiliz ekibiyle söz kesti.
Buna göre sezon sonunda Halil için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı bilinen Brentford'un, transfer önceliğini Galatasaray'a verdi ve ön anlaşma yaptı.
Brentford kulübü, Halil için kendine gelecek teklifleri değerlendirebilir ancak teklif yapılması halinde öncelik Galatasaray'ın oldu.
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