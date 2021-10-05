05 Ekim 2021, Salı

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in Galatasaray'ı fark yarattı! (Spor haberleri)

2021-2022 sezonunda bambaşka bir Galatasaray yaratacağız diyen Fatih Terim, özellikle takımının Avrupa arenasında sergilediği futbolla göz doldurdu. Sarı-kırmızılılar, Lazio maçında 118, Marsilya maçında ise 116 km koştu. Son dakika spor haberleri... (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in Galatasaray’ı fark yarattı! Spor haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

İki sene önce Şampiyonlar Ligi'ndeki koşu mesafeleri sıralamasında 32 takımın en kötüsü olan Galatasaray yaz transfer döneminde 25 yaş altı oyunculara yönelerek bu sorunu çözdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in Galatasaray’ı fark yarattı! Spor haberleri

Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında 118 km koşan sarı-kırmızılılar, Marsilya deplasmanında takım halinde 116 km kat etti. Sabah'ın haberine göre Fransa dönüşü tek idmanla Rize'nin yolunu tutan Galatasaray, uzatmalarla 104 dakikayı bulan zorlu maçı kazanmasını bildi. Fatih Terim ve yardımcılarını, galibiyet golünün hikâyesi de mutlu etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in Galatasaray’ı fark yarattı! Spor haberleri

Dabo'dan topu G.Saray 18'i civarında savunmaya yardıma gelen Halil Dervişoğlu kaptı ve Diagne 50 metrelik deparla topu sürdü. İki rakibini ekarte eden Senegalli oyuncu, Morutan'a gol pasını verirken, sol bek Ömer Bayram ceza sahası içindeydi, Kerem kontratağa katılmıştı ve stoper Nelsson da hücuma desteğe rakip ceza sahasına yaklaşmıştı. Galatasaray'ın 10 kişi kalmasına rağmen beraberlikle yetinmemesi ve son atakta 5 kişiyle hücum etmesi, transferde gençlerde boşuna ısrar edilmediğini gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in Galatasaray’ı fark yarattı! Spor haberleri

BU SEZON PES ETMİYOR

Geçen sezon 40 haftalık lig maratonunda G.Saray, yenik duruma düştüğü 5 maçta geri dönebilirken, Göztepe ve Yeni Malatya'yı yenip Sivas, Karagümrük ve Trabzon'la berabere kalmıştı. Geçen sezon 9 puanı geriden gelerek kazanan sarı-kırmızılı takım bu sezon 8 haftada bu istatistiğe ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’in Galatasaray’ı fark yarattı! Spor haberleri

Hatay ve Göztepe'den sonra Çaykur Rize karşısında skoru lehine çeviren Aslan, 9 puanı hanesine yazdırdı. Geçen sezon uzatmada yediği gollerle Alanya, Karagümrük ve Rize'ye yenilen Galatasaray, 2. haftada Hatayspor'u Luyindama'nın bitime 2 dakika kala attığı golle yıkmıştı. Rize'deki galibiyet ise uzatmanın son atağında geldi.

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