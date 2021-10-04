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ESPOR HABERLERİ - Galatasaray Espor'un Worlds 2021 yolculuğu başlıyor!

G.Saray Espor’un Worlds 2021 yolculuğu başlıyor!
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'ni lider tamamlayan ve 2021 Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Galatasaray Espor'un, Worlds 2021 yolculuğu başlıyor. Sarı kırmızılı ekip, ilk maçında Beyond Gaming takımı ile karşı karşıya gelecek.

Heyecanla beklenen League Of Legends 2021 Dünya Şampiyonası start alıyor. Bu yıl Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde (VFŞL) liderliğe ulaşan ve yaz mevsimini şampiyon tamamlayan Galatasaray Espor, Worlds 2021'de ülkemizi temsil edecek. Sarı kırmızılı ekip, Worlds 2021 Ön Eleme aşamasında mücadele edeceği B grubundaki ilk maçını Tayvan'ın Beyond Gaming takımı ile oynayacak. Karşılaşma 5 Ekim Salı günü TSİ 19.00'da başlayacak.

Galatasaray Espor gruptaki ikinci maçını ise Rusya'nın Unicorns Of Love takımı ile oynayacak. Bu karşılaşma da 5 Ekim Salı günü TSİ 21.00'de başlayacak.

Sarı kırmızılı temsilcimiz, gruptaki 3. ve 4. maçlarını 6 Ekim Çarşamba günü oynayacak. Galatasaray Espor aynı gün içerisinde saat 19.00'da Japonya'nın Detonation FocusMe, saat 21.00'de ise ABD'nin Cloud9 takımı ile mücadele edecek.

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