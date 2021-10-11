GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Olympique Lyon Kerem Aktürkoğlu için geliyor! Ocak ayında...

Galatasaray haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren ve son olarak A Milli Futbol Takımı'mızın Norveç ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta Ay-Yıldızlıların tek golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'un genç futbolcu için ocak ayında Galatasaray'a teklif yapacağı öne sürüldü. (GS spor haberi)

Son iki sezonda 3. Lig'den Milli Takım'a uzanan müthiş bir çıkışa imza atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızını Fransızların en önemli kulüplerinden Lyon mercek altına aldı.

KADIKÖY'DE CANLI İZLEDİLER Lyon'un yetkililerin geçtiğimiz cuma günü oynanan Türkiye- Norveç maçında Kerem Aktürkoğlu'nu canlı olarak izlediği ortaya çıktı. Fransızlar teklif yapma kararı aldı.