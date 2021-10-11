11 Ekim 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Olympique Lyon Kerem Aktürkoğlu için geliyor! Ocak ayında...

Galatasaray haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren ve son olarak A Milli Futbol Takımı'mızın Norveç ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta Ay-Yıldızlıların tek golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'un genç futbolcu için ocak ayında Galatasaray'a teklif yapacağı öne sürüldü. (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Olympique Lyon Kerem Aktürkoğlu için geliyor! Ocak ayında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Son iki sezonda 3. Lig'den Milli Takım'a uzanan müthiş bir çıkışa imza atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızını Fransızların en önemli kulüplerinden Lyon mercek altına aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Olympique Lyon Kerem Aktürkoğlu için geliyor! Ocak ayında...

KADIKÖY'DE CANLI İZLEDİLER

Lyon'un yetkililerin geçtiğimiz cuma günü oynanan Türkiye- Norveç maçında Kerem Aktürkoğlu'nu canlı olarak izlediği ortaya çıktı. Fransızlar teklif yapma kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Olympique Lyon Kerem Aktürkoğlu için geliyor! Ocak ayında...

8-10 MİLYON EURO ARASINDA

Takvim'in haberine göre; ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması beklenen Lyon'un genç kanat oyuncusu için 8-10 milyon Euro arasında bir rakamı gözden çıkaracağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Olympique Lyon Kerem Aktürkoğlu için geliyor! Ocak ayında...

GALATASARAY PLANINI YAPTI

Galatasaray bu nedenle Kerem'e yeni sözleşme imzalattırıp serbest kalma bedelini 15 milyon Euro yapmak istiyor.

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