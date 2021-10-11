Galatasaray haberleri | Jorge Jesus'tan transfer itirafı! "Gedson Fernandes ve Galatasaray..."
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın sezon başında büyük bir uğraş gösterdiği ancak kadrosuna katamadığı Gedson Fernandes transferi için Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte Jorge Jesus, Portekizli yıldızın Galatasaray'a transferiyle ilgili söylediği o sözler... (GS spor haberleri)
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, muhteşem performansıyla adeta iz bırakarak Sarı Kırmızılılara veda etmişti.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Sarı Kırmızılı formayı yeniden giymek istese de Benfica Kulübü, transfere yanaşmamıştı.
Galatasaray genç oyuncu için kiralık + satın alma opsiyonlu teklif sunsa da Benfica'nın yanıtı 15 milyon Euro olmuştu. Beşiktaş'ın da uzun süre istediği Gedson Fernandes için Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY'A GİTMEK İSTEMEDİ!"
Jesus, "Gedson gitmek istemedi. Çünkü Galatasaray'da olduğu kadar çok oynayamasa da burada daha çok gelişeceğini, öğreneceğini biliyor" dedi.
Ancak Gedson hakkındaki bu açıklama inandırıcı bulunmadı. Portekizli futbolcu, her fırsatta, G.Saray'dan yana tavır alırken antrenmanlara da sarı-kırmızılı tişörtlerle çıkıyor.
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