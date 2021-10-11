GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Fenerbahçe ile dev transfer rekabeti yaşanacak
Süper Lig'e bu sezon birçok transfer yaparak başlayan Galatasaray, devre arasında da takviyelere devam edecek. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızının parlaması ve teklifler alması üzerine arayışlara giren sarı kırmızılı kulüp, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray ve Fenerbahçe başkanları, son dönemde birlikte hareket etme kararı alırken gündeme bomba gibi bir transfer haberi düştü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu sarı-kırmızılı ekibin listesine girdi.
Fotomaç'ın haberine göre; Ferdi'nin menajeri Rob Janssen ilk tur görüşmelerinde oyuncusunun Fenerbahçe'de devam etmesine sıcak bakmadıklarını söyledi. İkinci tur görüşmelerin milli arada yapılması planlanıyor. Fenerbahçe yönetimi ise, ortak noktada buluşup Ferdi'nin sözleşmesini ocak ayından önce uzatmayı hedefliyor.
FIFA TEHLİKESİ
Ancak başta Championship ve Fransa olmak üzere birkaç takım Ferdi Kadıoğlu ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. FIFA kurallarına göre şu dönemde yapılacak herhangi bir teklif can yakabilir. O yüzden Ferdi'nin tüm taliplileri temkinli...
Son dönemde yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinin Ocak ayında ayrılık için bastırması ihtimali Galatasaray'ı harekete geçirdi. Teknik ekip, Kerem'in ayrılması durumunda alternatifler üzerinde çalışırken, Ferdi de konuşulmaya başladı. İlerleyen günler önemli gelişmelere gebe gibi görünüyor.
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