GALATASARAY HABERLERİ

FIFA TEHLİKESİ

Ancak başta Championship ve Fransa olmak üzere birkaç takım Ferdi Kadıoğlu ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. FIFA kurallarına göre şu dönemde yapılacak herhangi bir teklif can yakabilir. O yüzden Ferdi'nin tüm taliplileri temkinli...