11 Ekim 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Fenerbahçe ile dev transfer rekabeti yaşanacak

Süper Lig'e bu sezon birçok transfer yaparak başlayan Galatasaray, devre arasında da takviyelere devam edecek. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızının parlaması ve teklifler alması üzerine arayışlara giren sarı kırmızılı kulüp, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Fenerbahçe ile dev transfer rekabeti yaşanacak
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.10.2021

Galatasaray ve Fenerbahçe başkanları, son dönemde birlikte hareket etme kararı alırken gündeme bomba gibi bir transfer haberi düştü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu sarı-kırmızılı ekibin listesine girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Fenerbahçe ile dev transfer rekabeti yaşanacak

Fotomaç'ın haberine göre; Ferdi'nin menajeri Rob Janssen ilk tur görüşmelerinde oyuncusunun Fenerbahçe'de devam etmesine sıcak bakmadıklarını söyledi. İkinci tur görüşmelerin milli arada yapılması planlanıyor. Fenerbahçe yönetimi ise, ortak noktada buluşup Ferdi'nin sözleşmesini ocak ayından önce uzatmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Fenerbahçe ile dev transfer rekabeti yaşanacak

FIFA TEHLİKESİ

Ancak başta Championship ve Fransa olmak üzere birkaç takım Ferdi Kadıoğlu ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. FIFA kurallarına göre şu dönemde yapılacak herhangi bir teklif can yakabilir. O yüzden Ferdi'nin tüm taliplileri temkinli...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Fenerbahçe ile dev transfer rekabeti yaşanacak

Son dönemde yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinin Ocak ayında ayrılık için bastırması ihtimali Galatasaray'ı harekete geçirdi. Teknik ekip, Kerem'in ayrılması durumunda alternatifler üzerinde çalışırken, Ferdi de konuşulmaya başladı. İlerleyen günler önemli gelişmelere gebe gibi görünüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom gözünü zirveye dikti! Yeni hedef... Cimbom gözünü zirveye dikti! Yeni hedef...
Kerem’e dev talip! Kadıköy’de canlı izlediler Kerem'e dev talip! Kadıköy'de canlı izlediler
Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör