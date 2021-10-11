12 Ekim 2021, Salı

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yerli transfer talebi! Listede ilk sırada Cebrail Karayel...

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından 8. sırada bulunan Galatasaray'da bir yandan da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim özellikle kanat bek konusunda gündemine Cebrail Karayel var. Galatasaray 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Altay ile temasa geçerek devre arasında bu transferi bitirmek istiyor. (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den yerli transfer talebi! Listede ilk sırada Cebrail Karayel...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 Giriş Tarihi: 11.10.2021

Sağ bek için devre arasında yerli bir takviye planlayan Galatasaray 'da hedef Cebrail Karayel... Fanatik'in haberine göre Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay'da bu sezon 8 maçta da forma giyip 3 asistlik bir performans gösteren başarılı oyuncu, transfer politikasını potansiyelli oyunculara yönelten Aslan'ın da ilk adaylarından biri oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den yerli transfer talebi! Listede ilk sırada Cebrail Karayel...

Ankaragücü'nden geldiği Altay'da şampiyonluk yaşayıp Süper Lig 'de de takımın vazgeçilmezlerinden biri olan 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den yerli transfer talebi! Listede ilk sırada Cebrail Karayel...

DEVRE ARASINA KALMADAN...

Sarı-Kırmızılılar ise ligin bitimini beklemeden uygun bir bedelle Cebrail'i renklerine bağlayarak savunmanın sağına kaliteli bir yerli alternatif kazandırmak istiyor. Defansif özelliklerinin yanı sıra süratiyle ve ortalarıyla hücuma da katkı sunabilen Cebrail için devre arası gelmeden Altay'ın kapısı çalınacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den yerli transfer talebi! Listede ilk sırada Cebrail Karayel...

CEBRAİL KARAYEL KİMDİR?
15 Ağustos 1994 tarihinde Çorum Sungurlu'da dünyaya gelmiştir. Defansın sağında görev alan futbolcu Bak Spor takımı alt yapısında futbol hayatına adım atmıştır. Daha sonra Osmanlıspor takımı alt yapısına geçiş yapmış ve ilerleyen yıllarda Osmanlıspor takımında profesyonel sözleşme imzalamıştır. Ardından Polatlı Bugsaşspor, Adliye Spor, Bugsaş Spor, ve Şanlıurfaspor takımlarında forma giymiştir. 31 Ocak 2019 tarihinde ise Ankaragücü takımına transfer olmuştur. Daha sonra ise İzmir ekibi Altay ile sözleşme imzalamıştır.

Kendisinin idolü olarak Gökhan Gönül olduğunu belirten Cebrail Karayel oyun tarzını ve fizik yapısını Gökhan Gönül'e benzetmektedir.

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