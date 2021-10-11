GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yerli transfer talebi! Listede ilk sırada Cebrail Karayel...
Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından 8. sırada bulunan Galatasaray'da bir yandan da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim özellikle kanat bek konusunda gündemine Cebrail Karayel var. Galatasaray 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Altay ile temasa geçerek devre arasında bu transferi bitirmek istiyor. (GS spor haberleri)
Sağ bek için devre arasında yerli bir takviye planlayan Galatasaray 'da hedef Cebrail Karayel... Fanatik'in haberine göre Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay'da bu sezon 8 maçta da forma giyip 3 asistlik bir performans gösteren başarılı oyuncu, transfer politikasını potansiyelli oyunculara yönelten Aslan'ın da ilk adaylarından biri oldu.
DEVRE ARASINA KALMADAN...
Sarı-Kırmızılılar ise ligin bitimini beklemeden uygun bir bedelle Cebrail'i renklerine bağlayarak savunmanın sağına kaliteli bir yerli alternatif kazandırmak istiyor. Defansif özelliklerinin yanı sıra süratiyle ve ortalarıyla hücuma da katkı sunabilen Cebrail için devre arası gelmeden Altay'ın kapısı çalınacak.
CEBRAİL KARAYEL KİMDİR?
15 Ağustos 1994 tarihinde Çorum Sungurlu'da dünyaya gelmiştir. Defansın sağında görev alan futbolcu Bak Spor takımı alt yapısında futbol hayatına adım atmıştır. Daha sonra Osmanlıspor takımı alt yapısına geçiş yapmış ve ilerleyen yıllarda Osmanlıspor takımında profesyonel sözleşme imzalamıştır. Ardından Polatlı Bugsaşspor, Adliye Spor, Bugsaş Spor, ve Şanlıurfaspor takımlarında forma giymiştir. 31 Ocak 2019 tarihinde ise Ankaragücü takımına transfer olmuştur. Daha sonra ise İzmir ekibi Altay ile sözleşme imzalamıştır.
Kendisinin idolü olarak Gökhan Gönül olduğunu belirten Cebrail Karayel oyun tarzını ve fizik yapısını Gökhan Gönül'e benzetmektedir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...