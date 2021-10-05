05 Ekim 2021, Salı

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Galatasaray Espor Worlds 2021'de Beyond Gaming'i mağlup etti!

G.Saray Espor galibiyetle başladı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'ni şampiyon tamamlayan Galatasaray Espor, 2021 Dünya Şampiyonası'nda Beyond Gaming ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Galatasaray Espor, dünya kupasına galibiyetle başladı. | Galatasaray haberleri

League Of Legends'te Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'ni lider tamamlayan Galatasaray Espor, ülkemizi 2021 Dünya Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Sarı kırmızılı ekip, Worlds 2021 Ön Elemesi'nde B Grubu ilk maçında Tayvan temsilcisi Beyond Gaming ile karşılaştı ve müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

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