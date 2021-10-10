GALATASARAY HABERİ - Fenerbahçe altyapısından yetişmişti! Galatasaray Ramazan Civelek transferi için harekete geçti
Sezon başında kadrosunu birçok isimle güçlendiren Galatasaray'da, ayrılıklar ise yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kararı doğrultusunda DeAndre Yedlin'i göndermeyi planlayan sarı kırmızılılar, o bölgeyi Kayserispor forması giyen Ramazan Civelek ile güçlendirecek. İşte ayrıntılar... | GS haberleri
Beklentileri karşılayamayan DeAndre Yedlin'i devre arasında göndermek isteyen Galatasaray alternatif bir isim üzerinde çalışıyor. Her ne kadar Kaan Ayhan ya da Mert Müldür ismi geçse de sarı-kırmızılıların daha gerçekçi bir hedef olan Ramazan Civelek'in peşinde olduğu öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Kayseri'nin Karagümrük'ten 220 bin euro ödeyerek aldığı sağ beke Terim'in de onay verdiği belirtildi. Ramazan 15 yaşında Fenerbahçe altyapısında futbola başladı.
PEREIRA'NIN GÖZDESİ
A takımında bir lig maçında kendisine ilk kez formayı ise 2016 yılında Vitor Pereira verdi. Tecrübeli teknik adam 2015- 16 sezonun 33'üncü haftasında G.Birliği ile oynanan maçta Ramazan'ı sakatlanan Volkan Şen'in yerine oyuna sürmüştü. O dönemde Pereira'nın gözdesi olan gençlerden birisi olarak dikkat çekiyordu. Ramazan daha sonra Gaziantep BB, Sakarya ve Karagümrük'e kiralandı. Geçen sezon İstanbul ekibinde başarılı oldu. Sezon başında Kayserispor'a gitti.
Fenerbahçe altyapısından çıkan, Gaziantep BB, Sakarya, Karagümrük ve Kayserispor formaları giyen Ramazan Civelek, kariyeri boyunca çıktığı 163 maçta 17 gol atıp, 11 de asist yaptı. Fatih Terim'in gözüne girdi.
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