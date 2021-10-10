Beklentileri karşılayamayan DeAndre Yedlin'i devre arasında göndermek isteyen Galatasaray alternatif bir isim üzerinde çalışıyor. Her ne kadar Kaan Ayhan ya da Mert Müldür ismi geçse de sarı-kırmızılıların daha gerçekçi bir hedef olan Ramazan Civelek'in peşinde olduğu öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Kayseri'nin Karagümrük'ten 220 bin euro ödeyerek aldığı sağ beke Terim'in de onay verdiği belirtildi. Ramazan 15 yaşında Fenerbahçe altyapısında futbola başladı.