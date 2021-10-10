GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Jordan Larsson transferini veto etti! (Spor haberleri)
Galatasaray'da özellikle forvet bölgesinde Diagne, Mohamed ve Halil Dervişoğlu'ndan bir türlü beklenilen katkıyı alamayan Fatih terim bu bölge için takviye istedi. Sarı-kırmızılılar menajerler tarafından efsane golcülerden Henrik Larsson'un da oğlu Jordan Larsson önerildi. Terim bu transferi veto etti. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Menajerler, Galatasaray'a Halil Dervişoğlu ile benzer özelliklere sahip Jordan Larsson'u sundu. Fatih Terim ise ceza sahası içinde etkin olabilecek, güçlü bir forvet istediğinden bahsetti. Ellerinde tek vuruşu iyi, ceza sahasında kendini unutturan forvet olarak Halil'in yeterli olduğunu söyledi ve transfer önerisini veto etti.
Fotomaç'ın haberine göre geçen sezon çok iyi bir performans gösteren Jordan Larsson, bu sezon tam bir hayal kırıklığı yarattı. Spartak Moskova'da çıktığı 11 maçta henüz gol ya da asist üretemedi.
7 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
2019 yılından beri Spartak Moskova forması giyen Jordan Larsson, İsveç Milli Takımı'nda 7 kez forma giydi ve 1 gole imza attı.
PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO
Jordan Larsson, bir dönem Barcelona'da forma giyen efsane golcülerden Henrik Larsson'un da oğlu... Kariyerinde 228 maça çıkan genç yıldız 69 gol atarken 28 de asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Larsson sağ kanatta da oynayabiliyor.
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