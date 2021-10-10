GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Jordan Larsson transferini veto etti! (Spor haberleri)

Menajerler, Galatasaray'a Halil Dervişoğlu ile benzer özelliklere sahip Jordan Larsson'u sundu. Fatih Terim ise ceza sahası içinde etkin olabilecek, güçlü bir forvet istediğinden bahsetti. Ellerinde tek vuruşu iyi, ceza sahasında kendini unutturan forvet olarak Halil'in yeterli olduğunu söyledi ve transfer önerisini veto etti.