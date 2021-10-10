10 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor! Almanya ve Fransa'dan teklifler var...

Devler onun peşinde! İşte Cimbom’un planı...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.10.2021

Galatasaray'ın genç oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak A Milli Takım'ımızın Norveç ile karşı karşıya geldiği maçta golünü atmayı başaran Kerem, Avrupa'nın önemli takımlarının da radarına girdi. Ancak Cimbom oyuncuyu 10 milyon Euro'nun altında bırakmayı düşünmüyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da Kerem yıldızlaşmaya devam ediyor. Son olarak milli forma altında Norveç'e attığı golle dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, Avrupa'nın önemli takımlarının listesine girmeyi başardı. Fotomaç'ın haberine göre; başta Almanya ve Fransa olmak üzere Kerem'e teklifler olduğu belirtilirken sarı-kırmızılı ekibin oyuncuyu, 10 milyon euro'nun altında bir rakama kesinlikle göndermeyi düşünmediği ifade edildi. Bu arada Galatasaray yönetiminin, 900 bin TL ile takımın en az kazanan oyuncuları arasında bulunan Kerem'e başarılı futbolunun ardından zam yapmayı düşündüğü öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
F.Bahçe altyapısından yetişmişti! Cimbom harekete geçti F.Bahçe altyapısından yetişmişti! Cimbom harekete geçti
G.Saray’da tarihi kongre! İlk kez... G.Saray'da tarihi kongre! İlk kez...
Şaşırtan gerçek! Maaşının bir kısmıyla... Şaşırtan gerçek! Maaşının bir kısmıyla...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör