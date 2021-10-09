09 Ekim 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ya imza ya ayrılık!

Galatasaray'da yönetim, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamaması halinde Christian Luyindama'yı devre arası göndermeyi planlıyor. Sarı kırmızılılarda, Kongolu stoperin inişli çıkış performans sergilemesi transfer etkin rol oynayabilir. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da ya imza ya ayrılık!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

Bu sezon çok inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Luyindama konusunda flaş gelişmeler yaşanabilir. Takvim'in haberine göre, yönetim sezon sonunda 1 yıl sözleşmesi kalacak olan Kongolu stoperle nikah tazelemeyi düşünüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’da ya imza ya ayrılık!

Ancak Luyindama teklife olumsuz yanıt verirse bu kez B planı devreye sokulacak. Sarı-Kırmızılılar yıldız futbolcunun satışı için görüşmelere başlayacak.

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