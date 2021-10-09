09 Ekim 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ya imza ya ayrılık!
Galatasaray'da yönetim, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamaması halinde Christian Luyindama'yı devre arası göndermeyi planlıyor. Sarı kırmızılılarda, Kongolu stoperin inişli çıkış performans sergilemesi transfer etkin rol oynayabilir. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu sezon çok inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Luyindama konusunda flaş gelişmeler yaşanabilir. Takvim'in haberine göre, yönetim sezon sonunda 1 yıl sözleşmesi kalacak olan Kongolu stoperle nikah tazelemeyi düşünüyor.
Ancak Luyindama teklife olumsuz yanıt verirse bu kez B planı devreye sokulacak. Sarı-Kırmızılılar yıldız futbolcunun satışı için görüşmelere başlayacak.
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