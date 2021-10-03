Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim Çaykur Rizespor maçı öncesi konuştu!
Süper Lig'in 8. haftasında Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabaka Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabaka Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"Kolay bir deplasman değil. Bizim en büyük dezavantajımız seyahatlerimiz. 3. gün oynayacağımız maç yine. En iyi sonucu alıp gideceğiz. Dünden beri yağmur yağıyor. Umarım saha ağırlaşmaz. Rize'nin durumu da malum. Onlar da kötü gidişe dur demek isteyecektir."
"Pas yapmayı seven bir takımız. Sahanın iyi olması bizim için önemli. Her türlü şarta uymak zorundayız. Saha ağırlaşırsa ona göre bir plan yaparız. Rakiplerimizin kazandığı hafta daha baskıyla oynayacağız. Umarım iyi gidişimizi sürdürürüz."
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