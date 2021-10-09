09 Ekim 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray 4-3 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

7 gollü provada kazanan Cimbom!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 Giriş Tarihi: 09.10.2021

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen ancak istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, milli arada çalışmalarını sürdürüyor. Aranın ardından ligde çıkışa geçmek ve galibiyet serileri yakalamak isteyen Cimbom, hazırlık maçında sahaya çıktı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Tuzlaspor ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar, 7 golün atıldığı maçı 4-3 kazandı. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, milli ara ile beraber çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde 9. haftaya hazırlanan Cimbom, hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Tam 7 golün atıldığı ve karşılıklı bir gol düellosuna dönen maçta Galatasaray, 4-3'lük skorla kazanmayı başardı.

Sarı kırmızılı takımın gollerini 7. dakikada Ryan Babel, 18. dakikada Oğulcan Çağlayan, 55. dakikada Ömer Bayram ve 66. dakikada Mbaye Diagne kaydetti. Tuzlaspor'un golleri ise, 36'da Sedat Şahintürk, 50'de Ahmet Yazar ve 86'da Safa Kınalı'dan geldi.

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