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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı!

G.Saray’ın Rize kafilesi belli oldu! 3 eksik...
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda, zorlu mücadele öncesi kamp kadrosu belli oldu. Cimbom'da Sacha Boey, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosuna alınmadı. | Son dakiak Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan sürüyor. Ligin dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi Sarı-Kırmızılılar'ın kafilesi belli oldu.

Sacha Boey, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosuna alınmadı.

İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu...

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