SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Kaan Ayhan için karşı karşıya!

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen iki takım Beşiktaş ve Galatasaray, transferde de bir çok kez karşı karşıya geldi. Özellikle yaz transfer döneminde Rachid Ghezzal ve Gedson Fernandes'te bir çok rekabete giren iki takım, bu kez Kaan Ayhan için yarışta. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK GS haberleri)

Başkan Ahmet Nur Çebi, "Gedson Fernandes transferinde G.Saray ile tatlı bir rekabet yaşadık" dese de rekabetin tatlılığı kalmamış gibi görünüyor. Sezon başında Ghezzal ve Rosier için de devreye giren G.Saray yine Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Fotomaç'ın haberine göre; Çebi'nin, Kaan Ayhan için "Bıkmadan, usanmadan kapıyı çalacağız. Şimdi birileri de devreye girebilir. Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de istiyoruz" sözleri sonrası G.Saray'ın harekete geçtiği ve Terim'in nedenle yönetime transfer için talimat verdiği iddia edildi.