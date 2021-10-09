SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Kaan Ayhan için karşı karşıya!
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen iki takım Beşiktaş ve Galatasaray, transferde de bir çok kez karşı karşıya geldi. Özellikle yaz transfer döneminde Rachid Ghezzal ve Gedson Fernandes'te bir çok rekabete giren iki takım, bu kez Kaan Ayhan için yarışta. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK GS haberleri)
Başkan Ahmet Nur Çebi, "Gedson Fernandes transferinde G.Saray ile tatlı bir rekabet yaşadık" dese de rekabetin tatlılığı kalmamış gibi görünüyor. Sezon başında Ghezzal ve Rosier için de devreye giren G.Saray yine Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Fotomaç'ın haberine göre; Çebi'nin, Kaan Ayhan için "Bıkmadan, usanmadan kapıyı çalacağız. Şimdi birileri de devreye girebilir. Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de istiyoruz" sözleri sonrası G.Saray'ın harekete geçtiği ve Terim'in nedenle yönetime transfer için talimat verdiği iddia edildi.
CENK TOSUN KASIMDA KADRODA!
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Çebi'nin devre arası veya sezon sonu kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun formasına kavuşmak için gün sayıyor. Geçirdiği ağır sakatlık ve ameliyattan sonra toparlanan ve artık özel antrenör eşliğinde arkadaşlarının yaptığı çalışmalara başlayan Tosun Paşa, 2 hafta sonra takım çalışmalarına da katılacak.
Teknik direktör Benitez'in santrfor bölgesinde sakatlıkların artmasıyla yakından ilgilendiği tecrübeli forvet Cenk Tosun'un Kasım ayında maç kadrosuna girebilecek durumda olacağı öğrenildi.
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