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GALATASARAY

Galatasaray - Konyaspor maçı canlı anlatım (Galatasaray maçı canlı izle)

Galatasaray - Konyaspor | CANLI
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 Giriş Tarihi: 17.10.2021

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılar bu maçı kazanarak lider ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Öte yandan ligde namağlup konumda bulunan Konyaspor ise, zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılar bu maçı kazanarak lider ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

📺 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Konyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Rahmanovic, Endri Çekiçi, Bytyqi, Serdar Gürler, Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün.

⚽ GALATASARAY MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİ!

Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ve İstanbulspor ile karşılaştı. Tuzlaspor'u 4-3 yenen Aslan, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.

💪 GALATASARAY İSTANBUL'DA RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.

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