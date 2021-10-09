GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Bünyamin Balcı, İsmail Çokçalış ve İrfan Can Eğribayat...
Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de ilk 8 haftayı 14 puanla 8. sırada geçen Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, tecrübeli çalıştırıcının takımda görmek istediği Bünyamin Balcı, İsmail Çokçalış ve İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da yaz transfer döneminde başlayan gençleştirme operasyonu ocak ayında da devam edecek. Teknik direktör Fatih Terim, istediği 3 ismi yönetime iletti ve çalışmalar başladı. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
Yaz transfer döneminde kadrosunu Morutan, Cicaldau, Nelsson, Boey, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Gustavo Assunçao gibi genç isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılarda ocak ayında da benzer bir operasyon gerçekleşecek.
Feghouli, Babel ve Yedlin'i göndermek isteyen yönetim, büyük bir maliyetten kurtulmak istiyor. Genç oyuncuların performansından memnun olan Fatih Terim'in aynı yaş grubundan oyuncularla kadroyu güçlendirerek genç futbolculara yönelmesi bekleniyor.
Milliyet'in haberine göre; yaz aylarında başlayan gençleştirme operasyonu, ara transfer döneminde hız kesmeden devam edecek. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasında yapılan son görüşmede, ocak ayında gündeme alınacak adaylar şimdiden netleşmiş durumda.
BÜNYAMİN BALCI LİSTEDE
Boey'nin arkasında yerli bir sağ bek arayışında olan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor formasıyla çok iyi bir sezon çıkaran 21 yaşındaki Bünyamin Balcı'yı da gözüne kestirdi.
Antalya altyapısından yetişen ve bu sezon 8 lig maçında 1 gol, 1 asistle oynayan 1.80 boyundaki sağ bek, Türk futbolunun gelecekteki önemli oyuncu adayları arasına girmiş durumda. Ancak bu transfer, Galatasaray açısından hiç kolay olmayacak gibi görünüyor.
BÜNYAMİN'İN ALTERNATİFİ İSMAİL ÇOKÇALIŞ
Bünyamin'in alternatifi, yaz döneminde de uzun süre gündemde kalan İsmail Çokçalış. Ancak 21 yaşındaki Bursasporlu futbolcu, sakatlığı sebebiyle bu sezon hiç forma giyemedi. Bu nedenle geri dönüş süreci ve form grafiği takip edilecek.
KALEYE 1 NUMARALI ADAY İRFAN CAN
Yerli kaleci ısrarı da süren Galatasaray, yaz döneminde kadrosuna katamadığı İrfan Can Eğribayat'ı izlemeye devam ediyor. Transfer süreci sebebiyle form grafiğinde düşüş olan ve hatalı goller yiyen 23 yaşındaki kaleci, her şeye rağmen Fatih hocanın 1 numaralı kaleci adayı konumunda.
Eğer Göztepe ile bonservis konusunda bu kez mutabakat sağlanabilirse, İrfan da Muslera'nın alternatifi olarak Galatasaray kadrosuna katılabilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...