GALATASARAY HABERLERİ

BÜNYAMİN'İN ALTERNATİFİ İSMAİL ÇOKÇALIŞ

Bünyamin'in alternatifi, yaz döneminde de uzun süre gündemde kalan İsmail Çokçalış. Ancak 21 yaşındaki Bursasporlu futbolcu, sakatlığı sebebiyle bu sezon hiç forma giyemedi. Bu nedenle geri dönüş süreci ve form grafiği takip edilecek.