09 Ekim 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer operasyonu başladı! Bünyamin Balcı, İsmail Çokçalış ve İrfan Can Eğribayat...

Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de ilk 8 haftayı 14 puanla 8. sırada geçen Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, tecrübeli çalıştırıcının takımda görmek istediği Bünyamin Balcı, İsmail Çokçalış ve İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da transfer operasyonu başladı! Bünyamin Balcı, İsmail Çokçalış ve İrfan Can Eğribayat...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

Galatasaray'da yaz transfer döneminde başlayan gençleştirme operasyonu ocak ayında da devam edecek. Teknik direktör Fatih Terim, istediği 3 ismi yönetime iletti ve çalışmalar başladı. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da transfer operasyonu başladı! Bünyamin Balcı, İsmail Çokçalış ve İrfan Can Eğribayat...

Yaz transfer döneminde kadrosunu Morutan, Cicaldau, Nelsson, Boey, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Gustavo Assunçao gibi genç isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılarda ocak ayında da benzer bir operasyon gerçekleşecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da transfer operasyonu başladı! Bünyamin Balcı, İsmail Çokçalış ve İrfan Can Eğribayat...

Feghouli, Babel ve Yedlin'i göndermek isteyen yönetim, büyük bir maliyetten kurtulmak istiyor. Genç oyuncuların performansından memnun olan Fatih Terim'in aynı yaş grubundan oyuncularla kadroyu güçlendirerek genç futbolculara yönelmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da transfer operasyonu başladı! Bünyamin Balcı, İsmail Çokçalış ve İrfan Can Eğribayat...

Milliyet'in haberine göre; yaz aylarında başlayan gençleştirme operasyonu, ara transfer döneminde hız kesmeden devam edecek. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasında yapılan son görüşmede, ocak ayında gündeme alınacak adaylar şimdiden netleşmiş durumda.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da transfer operasyonu başladı! Bünyamin Balcı, İsmail Çokçalış ve İrfan Can Eğribayat...

BÜNYAMİN BALCI LİSTEDE

Boey'nin arkasında yerli bir sağ bek arayışında olan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor formasıyla çok iyi bir sezon çıkaran 21 yaşındaki Bünyamin Balcı'yı da gözüne kestirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da transfer operasyonu başladı! Bünyamin Balcı, İsmail Çokçalış ve İrfan Can Eğribayat...

Antalya altyapısından yetişen ve bu sezon 8 lig maçında 1 gol, 1 asistle oynayan 1.80 boyundaki sağ bek, Türk futbolunun gelecekteki önemli oyuncu adayları arasına girmiş durumda. Ancak bu transfer, Galatasaray açısından hiç kolay olmayacak gibi görünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da transfer operasyonu başladı! Bünyamin Balcı, İsmail Çokçalış ve İrfan Can Eğribayat...

BÜNYAMİN'İN ALTERNATİFİ İSMAİL ÇOKÇALIŞ

Bünyamin'in alternatifi, yaz döneminde de uzun süre gündemde kalan İsmail Çokçalış. Ancak 21 yaşındaki Bursasporlu futbolcu, sakatlığı sebebiyle bu sezon hiç forma giyemedi. Bu nedenle geri dönüş süreci ve form grafiği takip edilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da transfer operasyonu başladı! Bünyamin Balcı, İsmail Çokçalış ve İrfan Can Eğribayat...

KALEYE 1 NUMARALI ADAY İRFAN CAN

Yerli kaleci ısrarı da süren Galatasaray, yaz döneminde kadrosuna katamadığı İrfan Can Eğribayat'ı izlemeye devam ediyor. Transfer süreci sebebiyle form grafiğinde düşüş olan ve hatalı goller yiyen 23 yaşındaki kaleci, her şeye rağmen Fatih hocanın 1 numaralı kaleci adayı konumunda.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da transfer operasyonu başladı! Bünyamin Balcı, İsmail Çokçalış ve İrfan Can Eğribayat...

Eğer Göztepe ile bonservis konusunda bu kez mutabakat sağlanabilirse, İrfan da Muslera'nın alternatifi olarak Galatasaray kadrosuna katılabilir.

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