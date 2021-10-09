09 Ekim 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan'dan haber var! Sahalara ne zaman dönecek?

Süper Lig'de geride kalan 8. haftanın ardından 14 puanla 8. sırada bulunan Galatasaray'da gözler Arda Turan'a çevrildi. Milli futbolcu yaklaşık 2 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemezken sahalara nasıl döneceği merak konusu oldu. Milli futbolcunun Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Konyaspor maçında olmasa bile derbide Beşiktaş karşısında kadroda olması bekleniyor. Ayrıca sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzalanan Arda Turan'ın sezon sonunda futbolcu bırakıp teknik direktör Fatih Terim'in ekibine katılacağı iddia edildi. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan’dan haber var! Sahalara ne zaman dönecek?
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 Giriş Tarihi: 09.10.2021

26 Ağustos'ta oynanan Randers maçında ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan'ın ayağı alçıya alınmıştı. Uzun süredir koltuk değnekleriyle yürüyen 34 yaşındaki futbolcunun ayağındaki alçı bugün çıkıyor. Tecrübeli futbolcunun Konyaspor maçında olmasa bile derbide kadroda olması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan’dan haber var! Sahalara ne zaman dönecek?

2 AYDIR FORMASINDAN UZAK

Galatasaray'ın sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Arda Turan, sezon öncesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giymiş, Süper Lig 'in ilk haftasında da sadece 7 dakika süre alabilmişti. Ardından ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan yaklaşık 2 aydır forma giyemiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan’dan haber var! Sahalara ne zaman dönecek?

BU SEZON 1 ASİSTİ VAR

Fotomaç'ın haberine göre bu sezon çıktığı tüm kulvarlarda 6 maçta 237 dakika görev alan Arda Turan, 1 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan’dan haber var! Sahalara ne zaman dönecek?

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK MI?

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ı yeni sezonda teknik ekibine dahil ediyor. Arda Turan, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini yürütecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saraylı yıldıza İtalya’dan dev talip! G.Saraylı yıldıza İtalya'dan dev talip!
G.Saray - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? G.Saray - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Terim eski öğrencisini çağırdı! Yanıma gel Terim eski öğrencisini çağırdı! "Yanıma gel"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör