GALATASARAY HABERLERİ - Transferde Marcao itirafı! "Alırsak şampiyon oluruz"

Ocak ayında Galatasaray yönetimi'ni meşgul edecek gündem maddelerinden biri de Marcao'nun transferi olacak gibi görünüyor. Özellikle Brezilya'da, 25 yaşındaki savunmacıya karşı ciddi bir ilgi olduğu öğrenildi. Mevcut stoperlerinden memnun olmayan ve zirve yarışında geride kalan Palmeiras'ta, teknik direktör Abel Ferreira'nın yönetimine, "Marcao'yu alırsak şampiyon oluruz" diyerek talepte bulunduğu bildirildi. Genç oyuncu için bir başka Brezilya ekibi Flamengo da devreye girmiş durumda.