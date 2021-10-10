GALATASARAY HABERLERİ - Transferde Marcao itirafı! "Alırsak şampiyon oluruz"
Galatasaray'da Süper Lig'in ilk maçında Giresunspor ile oynanan mücadelede takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na vurduğu gerekçesiyle 8 maç ceza alan Marcao konusunda flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Avrupa'da oynanan Marsilya ve Lazio maçlarında maç eksiğine rağmen oldukça iyi bir performans sergileyen Brezilyalı stoper birçok takımın radarına girmişti. Brezilya takımlarından Palmeiras'ın hocası Abel Ferreira Marcao için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ferreira, "Marcao'yu alırsak şampiyon oluruz" dedi. (GS spor haberleri)
Ocak ayında Galatasaray yönetimi'ni meşgul edecek gündem maddelerinden biri de Marcao'nun transferi olacak gibi görünüyor. Özellikle Brezilya'da, 25 yaşındaki savunmacıya karşı ciddi bir ilgi olduğu öğrenildi. Mevcut stoperlerinden memnun olmayan ve zirve yarışında geride kalan Palmeiras'ta, teknik direktör Abel Ferreira'nın yönetimine, "Marcao'yu alırsak şampiyon oluruz" diyerek talepte bulunduğu bildirildi. Genç oyuncu için bir başka Brezilya ekibi Flamengo da devreye girmiş durumda.
HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA HAZIR
Ancak Palmeiras'ın bu transferde her türlü fedakarlığa hazır olduğu ifade ediliyor. Fanatik'in haberine göre Brezilya kulübü, Sambacı'ya yüksek maaş önerirken, Galatasaray'a da iyi bir teklif yapacak. Ayrıca Marcao'nun sarı-Kırmızılı kulüpte yaşadığı sancılı sürecin de farkında oldukları belirtiliyor.
ÜLKESİNE DÖNME İSTEĞİ VAR
Palmeiras cephesi, şu ana kadar Galatasaray'a resmi teklif sunmadı. Ancak kulübün, oyuncuyla menacerler vasıtasıyla görüştüğü ve ülkesine dönmek istediği yönünde izlenim edindiği öğrenildi. sarı- Kırmızılılar da sezon başında takım arkadaşı Kerem'e yaptığı saldırının ardından Marcao'nun transferine izin vermiş, ancak Avrupa kulüpleriyle yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.
PERFORMANSI KAFA KARIŞTIRDI
Brezilyalı oyuncunun cezalı olduğu dönemde özellikle sol stoper bölgesinde ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray'ın, 15 milyon Euro ve üzerinde gelecek bir teklife sıcak yaklaşacağı vurgulandı. Ancak Marcao'nun Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya karşılaşmalarında, Nelsson'la birlikte gösterdiği üstün performans da kulüpte kafaları karıştırmış durumda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...