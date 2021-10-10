10 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde Marcao itirafı! "Alırsak şampiyon oluruz"

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk maçında Giresunspor ile oynanan mücadelede takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na vurduğu gerekçesiyle 8 maç ceza alan Marcao konusunda flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Avrupa'da oynanan Marsilya ve Lazio maçlarında maç eksiğine rağmen oldukça iyi bir performans sergileyen Brezilyalı stoper birçok takımın radarına girmişti. Brezilya takımlarından Palmeiras'ın hocası Abel Ferreira Marcao için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ferreira, "Marcao'yu alırsak şampiyon oluruz" dedi. (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde Marcao itirafı! Alırsak şampiyon oluruz
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 Giriş Tarihi: 10.10.2021

Ocak ayında Galatasaray yönetimi'ni meşgul edecek gündem maddelerinden biri de Marcao'nun transferi olacak gibi görünüyor. Özellikle Brezilya'da, 25 yaşındaki savunmacıya karşı ciddi bir ilgi olduğu öğrenildi. Mevcut stoperlerinden memnun olmayan ve zirve yarışında geride kalan Palmeiras'ta, teknik direktör Abel Ferreira'nın yönetimine, "Marcao'yu alırsak şampiyon oluruz" diyerek talepte bulunduğu bildirildi. Genç oyuncu için bir başka Brezilya ekibi Flamengo da devreye girmiş durumda.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde Marcao itirafı! Alırsak şampiyon oluruz

HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA HAZIR

Ancak Palmeiras'ın bu transferde her türlü fedakarlığa hazır olduğu ifade ediliyor. Fanatik'in haberine göre Brezilya kulübü, Sambacı'ya yüksek maaş önerirken, Galatasaray'a da iyi bir teklif yapacak. Ayrıca Marcao'nun sarı-Kırmızılı kulüpte yaşadığı sancılı sürecin de farkında oldukları belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde Marcao itirafı! Alırsak şampiyon oluruz

ÜLKESİNE DÖNME İSTEĞİ VAR

Palmeiras cephesi, şu ana kadar Galatasaray'a resmi teklif sunmadı. Ancak kulübün, oyuncuyla menacerler vasıtasıyla görüştüğü ve ülkesine dönmek istediği yönünde izlenim edindiği öğrenildi. sarı- Kırmızılılar da sezon başında takım arkadaşı Kerem'e yaptığı saldırının ardından Marcao'nun transferine izin vermiş, ancak Avrupa kulüpleriyle yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde Marcao itirafı! Alırsak şampiyon oluruz

PERFORMANSI KAFA KARIŞTIRDI

Brezilyalı oyuncunun cezalı olduğu dönemde özellikle sol stoper bölgesinde ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray'ın, 15 milyon Euro ve üzerinde gelecek bir teklife sıcak yaklaşacağı vurgulandı. Ancak Marcao'nun Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya karşılaşmalarında, Nelsson'la birlikte gösterdiği üstün performans da kulüpte kafaları karıştırmış durumda.

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