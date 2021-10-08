Galatasaray'ın zorlu fikstürü!
Avrupa'da oynadığı maçlar nedeniyle sezonu erken açan Galatasaray'ı milli ara sonrası zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı takım 21 günde 6 maça çıkacak ve bu maçlar belki de sezonun belirtleyicisi olacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezonu en erken açan takım olan Galatasaray'ı milli ara dönüşü yeniden zorlu bir maç takvimi bekliyor. Temmuz ayındaki Şampiyonlar Ligi ön elemesinden bu yana arka arkaya önemli maçlara çıkan sarı-kırmızılı ekip, milli arayla birlikte biraz da olsun soluklanma fırsatı buldu. Şimdiden 16 maça çıkan Cimbom'da 13 oyuncu ise bu yoğun tempoyla birlikte milli takımda boy göstermeyi ihmal etmedi. Fotomaç'ın haberine göre; Bu yoğun fikstürde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiye imza atan Galatasaray'ı milli ara dönüşü de sıkışı bir program bekliyor. Konya maçıyla 6 maçlık zorlu bir sürece girecek olan sarı-kırmızılılar ortalama 4 günde bir sahaya çıkacak. Beşiktaş derbisi ve Lokomotiv'le oynanacak 2 Avrupa Ligi maçı kritik. Yoğun program Karabük maçıyla sona erecek ve yeniden milli araya girilecek.
MAÇ PROGRAMI
17 Ekim Konyaspor
21 Ekim Lokomotiv (D)
25 Ekim Beşiktaş (D)
31 Ekim Gaziantep
4 Kasım Lokomotiv
7 Kasım Karagümrük (D)
G.Saray, 6 maçlık süre zarfında sadece Lokomotiv maçı için Rusya'ya gidecek. Kalan 5 karşılaşmayı ise İstanbul'da oynayacak. Bu zorlu periyot için
bu durum bir avantaj olarak kabul edilebilir.
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