Galatasaray'da Ryan Babel'den transfer sözleri! "Pişmanım"
Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'den transfer itirafı geldi. Zaman zaman gösterdiği performans ile tartışma konusu olan 34 yaşındaki futbolcu, İngiliz basınına verdiği röportajda kariyerinin en büyük hatasını açıkladı. Babel, geriye dönüp baktığında Bundesliga'ya transfer olmasından dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaraylı Ryan Babel, İngiliz basınına verdiği röportajda kariyerinin en büyük hatasının Bundesliga'ya transfer olması olduğunu belirtti.
Ryan Babel Liverpool'da yakaladığı ritmi kaybetmeye başladıktan sonra transfer olma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Benitez ve Dalglish ilee 4 yıl geçirdim. Milli takımdaki yerimi kaybetmeye başladığımı hissettiğimde daha çok oynamak için yükselişte olan Hoffenheim'e gittim ama Bundesliga'ya transfer olduğum için pişmanım" diye konuştu.
Babel Premier Lig ile Bundesliga arasındaki farkın Almanya'da başarısız olmasına neden olduğunu belirterek geriye dönüp baktığında Hoffenheim hamlesinin yapmaması gereken bir transfer hamlesi olarak baktığını belitti.
Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Beşiktaş, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Galatasaray ve Fulham'da forma giydi.
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