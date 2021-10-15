15 Ekim 2021, Cuma

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Galatasaray'da Ryan Babel'den transfer sözleri! "Pişmanım"

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'den transfer itirafı geldi. Zaman zaman gösterdiği performans ile tartışma konusu olan 34 yaşındaki futbolcu, İngiliz basınına verdiği röportajda kariyerinin en büyük hatasını açıkladı. Babel, geriye dönüp baktığında Bundesliga'ya transfer olmasından dolayı pişmanlık duyduğunu söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray’da Ryan Babel’den transfer sözleri! Pişmanım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Galatasaraylı Ryan Babel, İngiliz basınına verdiği röportajda kariyerinin en büyük hatasının Bundesliga'ya transfer olması olduğunu belirtti.

Galatasaray’da Ryan Babel’den transfer sözleri! Pişmanım

Ryan Babel Liverpool'da yakaladığı ritmi kaybetmeye başladıktan sonra transfer olma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Benitez ve Dalglish ilee 4 yıl geçirdim. Milli takımdaki yerimi kaybetmeye başladığımı hissettiğimde daha çok oynamak için yükselişte olan Hoffenheim'e gittim ama Bundesliga'ya transfer olduğum için pişmanım" diye konuştu.

Galatasaray’da Ryan Babel’den transfer sözleri! Pişmanım

Babel Premier Lig ile Bundesliga arasındaki farkın Almanya'da başarısız olmasına neden olduğunu belirterek geriye dönüp baktığında Hoffenheim hamlesinin yapmaması gereken bir transfer hamlesi olarak baktığını belitti.

Galatasaray’da Ryan Babel’den transfer sözleri! Pişmanım

Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Beşiktaş, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Galatasaray ve Fulham'da forma giydi.

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