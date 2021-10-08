Galatasaray transfer haberleri: Cimbom'a bir Rumen daha! Devre arasında harekete geçilecek
Yaz transfer döneminde Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katan Galatasaray, bir Rumen futbolcuyu daha kıskacına aldı. Sarı-kırmızılılar, Gheorghe Hagi'nin de olumlu referans verdiği 18 yaşındaki yetenek için devre arasında resmi teklif yapacak. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray transfer çalışmalarına erken start verdi... Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminde Cicaldau ve Morutan gibi yıldızları kadrosuna katmıştı... Yeni hedef ise Romen futbolunun yeni yıldız adayı olarak gösterilen Ianis Stoica... Rumen devi FCSB'de forma giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında resmi girişimde bulunması bekleniyor...
HAGI DE OLUMLU REFERANS VERDİ
Takvim'in haberine göre; Henüz 18 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu olgun futbolla dikkatleri çeken Stoica'nın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Genç yetenek hakkında Galatasaray'ın efsane oyuncularından Hagi'nin de yönetime bilgi verdiği öğrenildi. Fatih Terim de oyuncuyu çok istiyor.
SÖZLEŞMESİ 2023'TE SONA ERİYOR
Cimbom'un renklerine bağlamak istediği Ianis Stoica'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Genç yıldız orta sahanın sağı dışında forvet ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Ianis Stoica'nın güncel piyasa değeri ise 450 bin Euro. Bu sezon 10 maçta 5 gole imza attı.
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