Galatasaray transfer haberleri: Cimbom’a bir Rumen daha! Devre arasında harekete geçilecek

HAGI DE OLUMLU REFERANS VERDİ

Takvim'in haberine göre; Henüz 18 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu olgun futbolla dikkatleri çeken Stoica'nın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Genç yetenek hakkında Galatasaray'ın efsane oyuncularından Hagi'nin de yönetime bilgi verdiği öğrenildi. Fatih Terim de oyuncuyu çok istiyor.