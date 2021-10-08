08 Ekim 2021, Cuma

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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Arda Turan kararı! Sözleşmesi...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Arda Turan konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, milli futbolcuyla görüşerek ortak bir karar verdiler. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)



GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den Arda Turan kararı! Sözleşmesi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ı yeni sezonda teknik ekibine dahil ediyor. Arda Turan, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini yürütecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den Arda Turan kararı! Sözleşmesi...

Hatırlanacağı üzere Selçuk İnan da futbolu bırakmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in ekibine dahil olmuştu. Tecrübeli teknik adamın yardımcıları arasında Necati Ateş de yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den Arda Turan kararı! Sözleşmesi...

Akşam'ın haberine göre Galatasaray'ın, sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Arda Turan, sezon öncesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giymiş, Süper Lig'in ilk haftasında da sadece 7 dakika süre alabilmişti. Ardından ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan yaklaşık 2 aydır forma giyemiyor.

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