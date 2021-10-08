GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den Arda Turan kararı! Sözleşmesi...

Akşam'ın haberine göre Galatasaray'ın, sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Arda Turan, sezon öncesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giymiş, Süper Lig'in ilk haftasında da sadece 7 dakika süre alabilmişti. Ardından ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan yaklaşık 2 aydır forma giyemiyor.

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