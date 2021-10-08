08 Ekim 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim kolları sıvadı! Ocak ayında 2 yolcu...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler devre arasında ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, hem yüksek maliyet hemde gelecek sezon 7+4 kuralı nedeniyle 2 isimle yolların ayrılmasını istedi. İşte Terim'in kadroda görmek istemediği o futbolcular... (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim kolları sıvadı! Ocak ayında 2 yolcu...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Ara transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da eldeki maliyeti yüksek futbolcuların elden çıkarılması gerekiyor. Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ocak ayında somut adımlar atacak.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim kolları sıvadı! Ocak ayında 2 yolcu...

Transfer sezonunda kadrosunu büyük oranda yenileyerek flaş yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılarda sıra veda edilecek futbolculara geldi.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim kolları sıvadı! Ocak ayında 2 yolcu...

SADECE FALCAO GİTTİ
Takımda performansı düşük ve maliyeti yüksek olan oyuncularla ocak ayında kesin olarak yolların ayrılması istendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim yaz döneminde sadece Falcao ile vedalaşabilmişti.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim kolları sıvadı! Ocak ayında 2 yolcu...

Galatasaray'da gerek maliyetleri gerek de performansları ile sorgulanan 2 deneyimli futbolcu için yolun sonu gözüktü. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim kolları sıvadı! Ocak ayında 2 yolcu...

FEGHOULI VE BABEL YOLCU
Milliyet'in haberine göre, yüksek ücretleri nedeniyle yaz döneminde gözden çıkarılan ama elde kalan Feghouli ve Babel'le devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim kolları sıvadı! Ocak ayında 2 yolcu...

Cimbom'da her iki ismin ayrılması durumunda sezon sonuna kadar alacakları bonuslar ve yarım sezonluk ücretlerinden tasarruf edilmesinin de planlandığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim kolları sıvadı! Ocak ayında 2 yolcu...

G.Saray bu operasyonu oyunculara belli bir ücret ödemesi gerçekleştirir ve oyuncuların bonservislerini kendilerine verirse yaklaşık 4-5 milyon euro tasarruf sağlamış olacak.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim kolları sıvadı! Ocak ayında 2 yolcu...

GELECEK PARAYLA KANAT TRANSFERİ
Sarı-kırmızlı takım, iki oyuncunun ayrılmasıyla beraber belli bir bütçeye kavuşacak. Böylece Galatasaray ocak ayında takıma bir kanat oyuncusunun transferinin yapılacağı belirtildi.

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