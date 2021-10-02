Galatasaray'da Marcao sevinci! Fatih Terim'i haklı çıkardı | Son dakika spor haberleri
Galatasaray'da özellikle Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olaydan dolayı takımdan gönderilmesi yönünde haberler çıkan Marcao, Avrupa maçlarında sergilediği futbolla göz doldurdu. Brezilyalı stoper özellikle Lazio ve Marsilya maçlarında oynadığı futbolla Fatih Terim'in neden bu kadar vazgeçemediği isim olduğunu gösterdi. İşte son detaylar...
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, kendisi için gelen tekliflere, "Değerini bulmadan gitmesine izin vermemeliyiz" diyen teknik direktör Fatih Terim'in haklı olduğunu kısa sürede ispatladı. Süper Lig'in ilk haftasındaki Giresunspor karşılaşmasında sırasında takım arkadaşı Kerem'e saldırdığı için kadro dışı bırakılan ve PFDK'den 8 maç men cezası alan Marcao'nun bu süreçte ayrılığı gündeme gelmişti. Yönetim, tekliflerin değerlendirileceğini menajerlere iletince, Napoli ve Krasnodar Marcao için devreye girmişti.
NAPOLİ KİRALAMAK İSTEMİŞTİ
Napoli satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, Krasnodar bonservis için 9-10 milyon Euro bandına çıktı. Hürriyet'in haberine göre bu süreçte Terim, Marcao'nun bu rakamların çok daha fazlasını hak eden bir oyuncu olduğunu belirterek yönetime, "Değerini bulmadan gitmesine izin vermemeliyiz. 13 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye dahi almayın" tavsiyesinde bulundu.
Yönetim de tecrübeli hocayı dinleyip, Napoli ve Krasnodar'ın tekliflerini kabul etmedi. Sonrasında Marcao, Terim'in çabaları sonucunda Kerem ve diğer tüm futbolculardan özür dileyince takıma yeniden kazandırıldı.
MARSİLYA'DA 'MAÇIN ADAMI' SEÇİLDİ
Cezası nedeniyle Süper Lig'de oynayamayan Marcao, Avrupa Ligi'nde forma giydiği Lazio ve Marsilya maçlarında ortaya koyduğu performansla Fatih Terim'i yanıltmadı. Brezilyalı futbolcunun görev aldığı iki karşılaşmada da Galatasaray gol yemezken Marcao, UEFA tarafından Marsilya maçının adamı olarak seçildi. Tecrübeli futbolcu, Marsilya karşısında rakipleriyle girdiği hava topu mücadelelerinin tamamını kazanırken, yerdeki 7 ikili mücadelenin 6'sından galip ayrılarak rakiplerine neredeyse hiç geçit vermedi. Aynı zamanda sahanın en çok top uzaklaştıran (5) ismi olan Marcao, 1 de pas arası yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...