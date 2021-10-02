02 Ekim 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao sevinci! Fatih Terim'i haklı çıkardı | Son dakika spor haberleri

Galatasaray'da özellikle Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olaydan dolayı takımdan gönderilmesi yönünde haberler çıkan Marcao, Avrupa maçlarında sergilediği futbolla göz doldurdu. Brezilyalı stoper özellikle Lazio ve Marsilya maçlarında oynadığı futbolla Fatih Terim'in neden bu kadar vazgeçemediği isim olduğunu gösterdi. İşte son detaylar...

Galatasaray’da Marcao sevinci! Fatih Terim’i haklı çıkardı | Son dakika spor haberleri
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, kendisi için gelen tekliflere, "Değerini bulmadan gitmesine izin vermemeliyiz" diyen teknik direktör Fatih Terim'in haklı olduğunu kısa sürede ispatladı. Süper Lig'in ilk haftasındaki Giresunspor karşılaşmasında sırasında takım arkadaşı Kerem'e saldırdığı için kadro dışı bırakılan ve PFDK'den 8 maç men cezası alan Marcao'nun bu süreçte ayrılığı gündeme gelmişti. Yönetim, tekliflerin değerlendirileceğini menajerlere iletince, Napoli ve Krasnodar Marcao için devreye girmişti.

Galatasaray’da Marcao sevinci! Fatih Terim’i haklı çıkardı | Son dakika spor haberleri

NAPOLİ KİRALAMAK İSTEMİŞTİ

Napoli satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, Krasnodar bonservis için 9-10 milyon Euro bandına çıktı. Hürriyet'in haberine göre bu süreçte Terim, Marcao'nun bu rakamların çok daha fazlasını hak eden bir oyuncu olduğunu belirterek yönetime, "Değerini bulmadan gitmesine izin vermemeliyiz. 13 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye dahi almayın" tavsiyesinde bulundu.

Galatasaray’da Marcao sevinci! Fatih Terim’i haklı çıkardı | Son dakika spor haberleri

Yönetim de tecrübeli hocayı dinleyip, Napoli ve Krasnodar'ın tekliflerini kabul etmedi. Sonrasında Marcao, Terim'in çabaları sonucunda Kerem ve diğer tüm futbolculardan özür dileyince takıma yeniden kazandırıldı.

Galatasaray’da Marcao sevinci! Fatih Terim’i haklı çıkardı | Son dakika spor haberleri

MARSİLYA'DA 'MAÇIN ADAMI' SEÇİLDİ

Cezası nedeniyle Süper Lig'de oynayamayan Marcao, Avrupa Ligi'nde forma giydiği Lazio ve Marsilya maçlarında ortaya koyduğu performansla Fatih Terim'i yanıltmadı. Brezilyalı futbolcunun görev aldığı iki karşılaşmada da Galatasaray gol yemezken Marcao, UEFA tarafından Marsilya maçının adamı olarak seçildi. Tecrübeli futbolcu, Marsilya karşısında rakipleriyle girdiği hava topu mücadelelerinin tamamını kazanırken, yerdeki 7 ikili mücadelenin 6'sından galip ayrılarak rakiplerine neredeyse hiç geçit vermedi. Aynı zamanda sahanın en çok top uzaklaştıran (5) ismi olan Marcao, 1 de pas arası yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray’ın yıldızına İtalyan kancası! G.Saray'ın yıldızına İtalyan kancası!
Aslan Rize’de 3 puan istiyor! Aslan Rize'de 3 puan istiyor!
Geldiği gibi gidiyor mu? İtalyanlar onun peşinde Geldiği gibi gidiyor mu? İtalyanlar onun peşinde
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör