Galatasaray’da Marcao sevinci! Fatih Terim’i haklı çıkardı | Son dakika spor haberleri

NAPOLİ KİRALAMAK İSTEMİŞTİ

Napoli satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, Krasnodar bonservis için 9-10 milyon Euro bandına çıktı. Hürriyet'in haberine göre bu süreçte Terim, Marcao'nun bu rakamların çok daha fazlasını hak eden bir oyuncu olduğunu belirterek yönetime, "Değerini bulmadan gitmesine izin vermemeliyiz. 13 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye dahi almayın" tavsiyesinde bulundu.