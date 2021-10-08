08 Ekim 2021, Cuma

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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Victor Nelsson şoku! Danimarka Milli Takımı...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a katıldığı günden bu yana gelişimini sürdüren Victor Nelsson'un Danimarka Milli Takımı'na seçilmemesi büyük şaşkınlık yarattı. Sarı-kırmızılılar 22 yaşındaki futbolcudan ileriye dönük büyük bir bonservis bedeli bekliyor. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’da Victor Nelsson şoku! Danimarka Milli Takımı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Galatasaray'ın ciddi rakamlara satma umuduyla 7 milyon euro bonservis bedeli ödediği Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı'nın kadrosuna alınmadı, Florya'da kaldı. 3'lü defans oynamasına rağmen Christensen, Andersen, Vestergaard ve Kjaer'in gerisinde bulunan Nelsson geniş kadroda ise Scholz, Maxsö ve Zanka'nın da arkasında...

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’da Victor Nelsson şoku! Danimarka Milli Takımı...

Nelsson'un, Fenerbahçe'nin beğenmeyip sözleşmesini feshettiği Zanka'nın yanı sıra daha önce Osmanlıspor forması da giyen Maxsö'nün de arkasında kalması Galatasaray cephesinde rahatsızlık yarattı. Nelsson'un çıkışa geçmemesi durumunda Danimarka'nın (eğer giderse) Dünya Kupası kadrosunda yer alması olası görülmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’da Victor Nelsson şoku! Danimarka Milli Takımı...

5 yıllık sözleşme imzalanan Nelsson'dan hem uzun yıllar faydalanmak hem de gelir elde etmek isteyen Galatasaray, oyuncunun milli takıma seçilememesinin şaşkınlığı yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’da Victor Nelsson şoku! Danimarka Milli Takımı...

Galatasaray, Nelsson için Kopenhag'a 5 yıl içinde 7 milyon euro tutarında transfer bedeli ödeyecek. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli de 25 milyon euro olarak belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom’da Victor Nelsson şoku! Danimarka Milli Takımı...

5 yıllık sözleşme imzalanan Nelsson'dan hem uzun yıllar faydalanmak hem de gelir elde etmek isteyen Galatasaray, oyuncunun milli takıma seçilememesinin şaşkınlığı yaşanıyor.

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