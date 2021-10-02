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Galatasaray Rizespor'a konuk olacak! | Son dakika spor haberleri

Aslan Rize’de 3 puan istiyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar rakibiyle oynadığı 40 lig maçında 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. (GS spor haberleri)

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 40 lig maçından 26'sını Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 92 golüne, yeşil-mavililer 41 golle karşılık verebildi.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 21. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 12, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 43 golüne, Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 40 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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