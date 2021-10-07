SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim'den Halil Dervişoğlu sözleri! "Yeni Burak Yılmaz"

Galatasaray milli arada teknik direktör Fatih Terim önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başında birçok ismi kadroya katan sarı kırmızılılar, lige iyi bir başlangıç yapamasa da aranın ardından galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan Terim yönetimden flaş bir talepte bulundu. Deneyimli teknik adam "Yeni Burak Yılmaz" olarak tabir ettiği Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınması gerektiğini ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Galatasaray'da milli ara bazı oyuncular için ilaç gibi gelecek. Sarı-kırmızılılarda Marsilya deplasmanında sol arka adalesinden yeniden sakatlanan Boey'un milli arada tedavisinin tamamlanacağı ve takımla çalışmalara başlamasının planlandığı belirtildi.

BARIŞ, ÜMİT MİLLİ TAKIM'A GİTTİ Diğer taraftan Barış Alper Yılmaz için de milli aranın fırsat olduğu dile getirildi. Sakatlık sürecinin ardından Ümit Milli Takım'a giden Barış'ın burada toparlayacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan'ın ise tedavisi sürüyor.

BONSERVİSİNİN ALINMASINI İSTİYOR Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nu "Yeni Burak Yılmaz" olarak görüyor. Terim bu nedenle ne pahasına olursa olsun genç forvetin bonservisinin alınmasını istiyor.

BURAK YILMAZ ÖRNEĞİ Yönetime bu konuyla ilgili raporunu sunan tecrübeli hoca, Halil'in de Burak Yılmaz gibi uzun yıllar Türk Futbolu'na ve Milli Takım'a hizmet edeceğini belirterek, oyuncunun bonservisine sahip olmalarının önemine dikkat çekti.

G.SARAY'IN ÖNCELİĞİ BULUNUYOR Sezon başında Halil Dervişoğlu'nu Premier Lig ekibi Brentford'tan kiralayan sarı-kırmızılılar, sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramamış ama "ön alım hakkı"nı yazdırmıştı. Bu nedenle Cim-Bom'un önceliği bulunuyor.