07 Ekim 2021, Perşembe

GALATASARAY

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim'den Halil Dervişoğlu sözleri! "Yeni Burak Yılmaz"

Galatasaray milli arada teknik direktör Fatih Terim önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başında birçok ismi kadroya katan sarı kırmızılılar, lige iyi bir başlangıç yapamasa da aranın ardından galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan Terim yönetimden flaş bir talepte bulundu. Deneyimli teknik adam "Yeni Burak Yılmaz" olarak tabir ettiği Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınması gerektiğini ifade etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim’den Halil Dervişoğlu sözleri! Yeni Burak Yılmaz
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

Galatasaray'da milli ara bazı oyuncular için ilaç gibi gelecek. Sarı-kırmızılılarda Marsilya deplasmanında sol arka adalesinden yeniden sakatlanan Boey'un milli arada tedavisinin tamamlanacağı ve takımla çalışmalara başlamasının planlandığı belirtildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim’den Halil Dervişoğlu sözleri! Yeni Burak Yılmaz

BARIŞ, ÜMİT MİLLİ TAKIM'A GİTTİ

Diğer taraftan Barış Alper Yılmaz için de milli aranın fırsat olduğu dile getirildi. Sakatlık sürecinin ardından Ümit Milli Takım'a giden Barış'ın burada toparlayacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan'ın ise tedavisi sürüyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim’den Halil Dervişoğlu sözleri! Yeni Burak Yılmaz

BONSERVİSİNİN ALINMASINI İSTİYOR

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nu "Yeni Burak Yılmaz" olarak görüyor. Terim bu nedenle ne pahasına olursa olsun genç forvetin bonservisinin alınmasını istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim’den Halil Dervişoğlu sözleri! Yeni Burak Yılmaz

BURAK YILMAZ ÖRNEĞİ

Yönetime bu konuyla ilgili raporunu sunan tecrübeli hoca, Halil'in de Burak Yılmaz gibi uzun yıllar Türk Futbolu'na ve Milli Takım'a hizmet edeceğini belirterek, oyuncunun bonservisine sahip olmalarının önemine dikkat çekti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim’den Halil Dervişoğlu sözleri! Yeni Burak Yılmaz

G.SARAY'IN ÖNCELİĞİ BULUNUYOR

Sezon başında Halil Dervişoğlu'nu Premier Lig ekibi Brentford'tan kiralayan sarı-kırmızılılar, sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramamış ama "ön alım hakkı"nı yazdırmıştı. Bu nedenle Cim-Bom'un önceliği bulunuyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim’den Halil Dervişoğlu sözleri! Yeni Burak Yılmaz

GÖRÜŞMELER DEVRE ARASINDA BAŞLAYACAK

Terim'in Halil Dervişoğlu ile ilgili raporundan sonra yönetimin, oyuncunun bonservisinin alınması konusunda çalışmaları yeni sezona bırakmayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların kariyerini Galatasaray'da sürdürmek isteyen Halil'in bonservisini devre arasında almak için çalışmalara erken başlayacağı belirtildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim’den Halil Dervişoğlu sözleri! Yeni Burak Yılmaz

6 MAÇ, 1 GOL

Galatasaray'ın sezon başında Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu şu ana kadar 6 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. 21 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist üretme başarısı gösterdi.

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