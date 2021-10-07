KONTRATI SEZON SONU BİTİYOR!

Ryan Babel'in sarı-kırmızılı kulüple olan kontratı sezon sonu bitiyor. Galatasaray ile sözleşme yenilemek isteyen ve takımda en çok kazanan isimlerden biri olan Hollandalı hücum oyuncusunun, maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu kaydedildi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ