GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Ryan Babel ile sözleşme uzatılacak mı?
Galatasaray'da, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu merak konusu. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in uyumlu bir şekilde yürüttüğü kadro planlamasında, yeni yapılacak takviyeler ve takımdaki mevcut oyuncularla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Sarı-kırmızılılarda, tecrübeli futbolcu Ryan Babel'in takımdaki geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Gözden düşen isimlerin başında gelen Hollandalı yıldız, Çaykur Rizespor müsabakasındaki oyunuyla takdir toplamıştı. Teknik direktör Fatih Terim de Babel'in oyunundan övgüyle bahsetti. Peki şimdi ne olacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Ryan Babel, son oynanan Çaykur Rizespor maçındaki performansıyla alkış aldı. Hollandalı'nın istekli görüntüsü başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere taraftarları da memnun etti.
"BABEL'E İYİ BAKMAK LAZIM"
Çaykur Rizespor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, Ryan Babel'in performansına ayrı bir parantez açtı. Terim, "Özellikle Babel'e iyi bakmak lazım, oynamadığı kadar iyi oynadı." sözleriyle öğrencisinden memnuniyetini dile getirdi.
KONTRATI SEZON SONU BİTİYOR!
Ryan Babel'in sarı-kırmızılı kulüple olan kontratı sezon sonu bitiyor. Galatasaray ile sözleşme yenilemek isteyen ve takımda en çok kazanan isimlerden biri olan Hollandalı hücum oyuncusunun, maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu kaydedildi.
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