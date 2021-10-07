GALATASARAY HABERLERİ- Cimbom’dan Gedson ve İrfan Can Eğribayat bombası! Devre arasında...

İşte Aslan'ın Ocak ayındaki planlaması... Fotomaç'ın haberine göre orta sahada Berkan ve Cicaldau'yu vazgeçilmez olarak gören Fatih Terim, bu iki ismi Gedson'un tamamlayacağını düşünüyor. Yazın 15 milyon euro'da direten Benfica 10 milyon euro'ya inmesi için zorlanacak.