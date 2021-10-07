GALATASARAY HABERLERİ- Cimbom'dan Gedson ve İrfan Can Eğribayat bombası! Devre arasında...
GALATASARAY HABERLERİ: Süper Lig'de bir türlü beklenilen verimi gösteremeyen Galatasaray'da gözler devre arasında takıma katılması planlanan isimlere çevrildi. Sarı-kırmızılılar buna göre gündemine Gedson Fernandes ve Gözyepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı aldı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da gençlik operasyonu devre arasında devam edecek. Sarı-kırmızılı kulüp sezon başında sonuç alamadığı Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat transferlerini bitirmeye çalışacak.
İşte Aslan'ın Ocak ayındaki planlaması... Fotomaç'ın haberine göre orta sahada Berkan ve Cicaldau'yu vazgeçilmez olarak gören Fatih Terim, bu iki ismi Gedson'un tamamlayacağını düşünüyor. Yazın 15 milyon euro'da direten Benfica 10 milyon euro'ya inmesi için zorlanacak.
Ayrıca kiralama formülleri devreye sokulacak. Galatasaray'ın paylaşımlarını beğenmeye devam eden Portekizli yıldızın, sarı-kırmızılı formayı giymek istemesi büyük avantaj olarak görülüyor.
Teknik Direktör Fatih Terim, Muslera'yı her ne olursa olsun ligde her maçta oynattı. İrfan Can Eğribayat'ın olası transferinde milli takıma da giden Muslera yorucu maç maratonunda dinlenme fırsatı bulacak.
Göztepe'nin Ocak ayında 23 yaşındaki genç kaleciyi makul bir rakama vermeye hazır olduğu öğrenilirken, iki kulüp arasında görüşmeler kısa süre içinde yeniden başlayacak.
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