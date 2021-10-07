07 Ekim 2021, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: İddialı bir takım kurduk!

Burak Elmas: İddialı bir takım kurduk!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle kabuk değişimine giden Galatasaray, futbol dışında basketbolda da yapılanmaya gitmişti. Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne Nymburk galibiyetiyle başladı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas basketbol takımı hakkında açıklamalarda bulundu. Elmas, "Bu sene yeni bir yapılanma yaptık, çok iyi bir takım kuruldu ve çok iyi mücadele etti takım bugün. İnşallah böyle güzel bir sezon geçecek." sözlerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'neki Nymburk'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas bu sezon iddialı bir takım kurduklarını belirterek, "Bu sene yeni bir yapılanma yaptık, çok iyi bir takım kuruldu ve çok iyi mücadele etti takım bugün. İnşallah böyle güzel bir sezon geçecek." sözlerini kullandı.

Tüm spor branşlarındaki mücadelelere gitmeye çalıştığını belirten Elmas gelecek adına da mesaj verirken, "Elimden geldiğince tüm takımlarımızın maçlarına gitmeye çalışıyorum, çok keyif alıyorum. Biz de taraftarımızı özledik, daha kalabalık şekilde gelecekler ve güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.

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