06 Ekim 2021, Çarşamba

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GALATASARAY HABERİ: İşte Fatih Terim'in forvet planı! Diagne ve Mohamed... (Spor haberleri)

Galatasaray'da Süper Lig'de geride kalan 8 hafta ve Avrupa'dan oynanan karşılaşmaların ardından 1. forvetin kim olduğu hala belli olmadı. Teknik direktör Fatih Terim buna göre iç saha ve dış saha diye maçları ayırarak ona göre seçimlerde bulunacak. İşte Terim'in forvet planı ve detayları... (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERİ: İşte Fatih Terim’in forvet planı! Diagne ve Mohamed... Spor haberleri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Ligin ilk 7 haftasında forvetlerinden sadece 2 kez skor katkısı alabilen Galatasaray, Rize'de golcüleriyle kazandı. Mohamed'in dublesine Diagne muhteşem asistiyle eşlik etti. Sabah'ın haberine göre; Çaykur Rize deplasmanında atılan 3 golde Mohamed ve Diagne'nin başrolde olması, Fatih Terim'i memnun etti. Terim, kadro planlamasında ileri uçtaki tercihini Diagne ya da Mohamed'den yana kullanmaya karar verdi.

GALATASARAY HABERİ: İşte Fatih Terim’in forvet planı! Diagne ve Mohamed... Spor haberleri

Halil Dervişoğlu ise artık yardımcı forvet rolüne soyunacak ve Diagne-Mohamed ikilisini tamamlayan oyuncu olacak. Teknik heyet, iç saha maçlarında Diagne'yi, deplasmanlarda Mohamed'i tek forvet olarak oynatmayı düşünüyor. Lig ve Avrupa'daki yorucu maç trafiğini dikkate alan Terim ve yardımcıları, ileri uçta dönüşümlü kullanacakları Diagne ve Mohamed'den maksimum verimi alacaklarına inanıyor.

GALATASARAY HABERİ: İşte Fatih Terim’in forvet planı! Diagne ve Mohamed... Spor haberleri

ASLANTEPE'DE BASKILI OYUN

Milli ara dönüşünde Aslantepe'deki Konyaspor maçında Diagne sahada olacak. Konyaspor'dan 4 gün sonra oynanacak Rusya'daki Lokomotiv Moskova deplasmanına ise Mohamed 11'de başlayacak. İç sahada daha baskılı oynayan Galatasaray'ın ceza sahasında Diagne'nin bitirici vuruşlarına, deplasmanda ise Mohamed'in pres gücüne ihtiyacı var.

GALATASARAY HABERİ: İşte Fatih Terim’in forvet planı! Diagne ve Mohamed... Spor haberleri

1 SORU 2 CEVAP

Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu için G.Saray, 31 Aralık 2021'e kadar Zamalek'e 'opsiyonu kullanacağız' bilgisini verip 1 Temmuz 2022'ye kadar da parayı ödemeli. Sizce Mostafa alınmalı mı?

GALATASARAY HABERİ: İşte Fatih Terim’in forvet planı! Diagne ve Mohamed... Spor haberleri

TERİM'DEN YAKIN İLGİ - LEVENT TÜZEMEN

Transfer ettiğinde bonservisini 2021 Aralık'ta almayı planlıyordu. Sezon başından beri Mostafa'nın performansındaki düşüş G.Saray'ı bonservisi alma konusunda frenledi. Her şey Mısırlı golcünün elinde. Eğer Rize'deki golcülük kalitesini aralık ayına kadar yükselterek sürdürürse G.Saray, bonservisini alabilir. Terim oyuncuya güveniyor ve yakından ilgileniyor. Özellikle de özel hayatını sıkı takip ediyor.

GALATASARAY HABERİ: İşte Fatih Terim’in forvet planı! Diagne ve Mohamed... Spor haberleri

SORU İŞARETLERİ VAR! - ÖMER ÜRÜNDÜL

İlk geldiğinde, ilk izlediğimde 'G.Saray çok önemli bir santrfor aldı' dedim. Fizik olarak güçlü, hareketli, hem plase hem sert şutları hem de çok etkili kafa vuruşları var. Ama bunun yanında da dedim ki '2 ay bekleyelim'. Sonra bir fiziki düşüş başladı. Bunun nedeni de kendine bakmamasıydı. Bu sezon başında da aynı şey devam etti. Güçlü olursa, kendine bakarsa çok önemli bir santrfor ama benim kafamda soru işaretleri var. Bekleyelim görelim.

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