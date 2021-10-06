Galatasaray Nef 101-85 ERA Nymburk (MAÇ SONUCU - ÖZET) | FIBA Şampiyonlar Ligi
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki ilk maçında Çekya ekibi ERA Nymburk'u 101-85 mağlup ederek Avrupa serüvenine galibiyetle başladı.
Karşılaşmanın ilk periyodu 26-23 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Galatasaray Nef soyunma odasına 52-48 önde gitti.
Etkili mücadelesini ikinci yarıya da taşıyan Galatasaray Nef, Trimble ve Purcell'ın skorer performansıyla üçüncü periyodunu 75-67 önde tamamladığı maçtan 101-85 galip ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fernando Calatrava (İspanya), Luis Castillo (İspanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)
Galatasaray Nef: Dee Bost 13, Kravish 10, Trimble 33, Purcell 23, Blackshear 3, Sadık Emir Kabaca, Eray Aydoğan 7, Ege Arar 4, Göksenin Köksal 3, Rıdvan Öncel 5
ERA Nymburk: Rivers 10, Benda 4, Palyza 11, Hruban 13, Harding 21, Ross 10, Gak 4, Kovar 6, Vana 6
1. Periyot: 23-26
Devre: 52-48
3. Periyot: 75-67
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