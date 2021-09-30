UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Marsilya'ya konuk oldu. Mücadelenin 21. dakikasında Sacha Boey'un sağ kanattan yaptığı ortada top savunmadan döndü. Sarı kırmızılı oyuncular bu pozisyonda topun ele çarpması gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynadığı maçta bir pozisyon konuşulan anlardan oldu.



Karşılaşmanın 21. dakikasında Sacha Boey'un sağ kanattan yaptığı ortada top savunmadan döndü. Galatasaraylı oyuncular bu pozisyonda topun ele çarpması gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu.



Maçın Polonyalı orta hakemi Pawel Raczkowski oyunu devam ettirdi.

İŞTE O POZİSYON:

(GÖRÜNTÜ EXXEN'DEN ALINMIŞTIR)

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