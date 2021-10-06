Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in Berkan Kutlu endişesi! Kaç maç ceza alacak?
Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında sahne alan Galatasaray, son dakikada attığı golle karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Berkan Kutlu'nun kaç maç ceza alacağı merak konusu olurken, bu durum teknik direktör Fatih Terim'de endişe yarattı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray Rizespor'a konuk olurken, mücadelede son saniyede atılan gol ile 3-2 Sarı-Kırmızılıar'ın üstünlüğü ile tamamlandı.
Birçok kritik ana sahne olan mücadelenin 86. dakikasında Berkan Kutlu gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken Terim hayli telaşlı.
Tecrübeli teknik adamın, Rize maçında son adamı düşürerek direkt kırmızı kart gören oyuncunun alacağı cezayı yakından takip ettiği ifade edildi.
Berkan'ı Beşiktaş derbisinde oynatmayı planlayan Fatih Terim'in kulüp çalışanları ve profesyonellere "Berkan kaç maç ceza alır?" diye sorduğu öğrenildi.
"Bariz gol şansının önlenmesi nedeniyle hakem tarafından oyundan ihraç edilen futbolcular otomatik olarak bir sonraki resmi müsabakada cezalıdırlar" ifadesi Fatih Terim'i rahatlattı.
Galatasaray, ligin 9. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Bir sonraki hafta ise Beşiktaş'a konuk olacak.
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