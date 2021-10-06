06 Ekim 2021, Çarşamba

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Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in Berkan Kutlu endişesi! Kaç maç ceza alacak?

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında sahne alan Galatasaray, son dakikada attığı golle karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Berkan Kutlu'nun kaç maç ceza alacağı merak konusu olurken, bu durum teknik direktör Fatih Terim'de endişe yarattı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray haberleri: Fatih Terim’in Berkan Kutlu endişesi! Kaç maç ceza alacak?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray Rizespor'a konuk olurken, mücadelede son saniyede atılan gol ile 3-2 Sarı-Kırmızılıar'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray haberleri: Fatih Terim’in Berkan Kutlu endişesi! Kaç maç ceza alacak?

Birçok kritik ana sahne olan mücadelenin 86. dakikasında Berkan Kutlu gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken Terim hayli telaşlı.

Galatasaray haberleri: Fatih Terim’in Berkan Kutlu endişesi! Kaç maç ceza alacak?

Tecrübeli teknik adamın, Rize maçında son adamı düşürerek direkt kırmızı kart gören oyuncunun alacağı cezayı yakından takip ettiği ifade edildi.

Galatasaray haberleri: Fatih Terim’in Berkan Kutlu endişesi! Kaç maç ceza alacak?

Berkan'ı Beşiktaş derbisinde oynatmayı planlayan Fatih Terim'in kulüp çalışanları ve profesyonellere "Berkan kaç maç ceza alır?" diye sorduğu öğrenildi.

Galatasaray haberleri: Fatih Terim’in Berkan Kutlu endişesi! Kaç maç ceza alacak?

"Bariz gol şansının önlenmesi nedeniyle hakem tarafından oyundan ihraç edilen futbolcular otomatik olarak bir sonraki resmi müsabakada cezalıdırlar" ifadesi Fatih Terim'i rahatlattı.

Galatasaray haberleri: Fatih Terim’in Berkan Kutlu endişesi! Kaç maç ceza alacak?

Galatasaray, ligin 9. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Bir sonraki hafta ise Beşiktaş'a konuk olacak.

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