GALATASARAY HABERLERİ

Sadece gol atamamasıyla değil, mücadele etmemesiyle de dikkat çeken Mohamed, son haftalarda bambaşka bir görüntü ortaya koyuyor. Bir ara Fatih hocanın üzerini çizdiği ve bonservisiyle ilgili, "Kaderine kendisi karar verecek" dediği Mostafa Mohamed, hem takım oyununa katkısı hem arzusu hem de çalışkanlığıyla fark yaratmaya başladı.