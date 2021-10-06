GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi
Spor haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Mısır'ın Zamalek ekibinden kiraladığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine hızlı bir başlangıç yapsa da ilerleyen haftalarda ciddi bir performans düşüklüğü yaşamıştı. Sezon başında Fransız ekibi Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan ve yeni sezona da durgun bir başlangıç yapan Mısırlı forvet, 3-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olmuştu. Yönetim, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Mostafa Mohamed'in geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Mısır'ın Zamalek takımından 1.5 yıllığına kiralanan Mostafa Mohamed, ilk maçlarda sergilediği üstün performansla yıldızını parlatsa da, bu sezona çok kötü bir başlangıç yapmıştı.
Sadece gol atamamasıyla değil, mücadele etmemesiyle de dikkat çeken Mohamed, son haftalarda bambaşka bir görüntü ortaya koyuyor. Bir ara Fatih hocanın üzerini çizdiği ve bonservisiyle ilgili, "Kaderine kendisi karar verecek" dediği Mostafa Mohamed, hem takım oyununa katkısı hem arzusu hem de çalışkanlığıyla fark yaratmaya başladı.
İlk 11'de başladığı Rizespor deplasmanında attığı 2 golle galibiyete büyük katkı sağlayan Mohamed, yeniden Terim'in gözüne girmeyi başardı.
Fanatik'in haberine göre; antrenman performansı ve çalışma verilerinde de gözle görülür artış kaydeden genç futbolcu hakkında yapılan son toplantıda, bonservisinin alınması yönünde karar çıktı.
Bordeaux'ya transferi son dakikada suya düşen Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu devre arasına kadar kullanacak olan Sarı-Kırmızılılar, yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde bunu da değerlendirmeye alacak. Takımda devam etmesi durumunda ise Terim, Mohamed'e mümkün olan maksimum şansı sunmayı planlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...