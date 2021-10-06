06 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi

Spor haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Mısır'ın Zamalek ekibinden kiraladığı Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerine hızlı bir başlangıç yapsa da ilerleyen haftalarda ciddi bir performans düşüklüğü yaşamıştı. Sezon başında Fransız ekibi Bordeaux'ya transferi son anda iptal olan ve yeni sezona da durgun bir başlangıç yapan Mısırlı forvet, 3-2 kazanılan Çaykur Rizespor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olmuştu. Yönetim, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Mostafa Mohamed'in geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed Galatasaray’dan ayrılacak mı? Karar verildi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.10.2021

Mısır'ın Zamalek takımından 1.5 yıllığına kiralanan Mostafa Mohamed, ilk maçlarda sergilediği üstün performansla yıldızını parlatsa da, bu sezona çok kötü bir başlangıç yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed Galatasaray’dan ayrılacak mı? Karar verildi

Sadece gol atamamasıyla değil, mücadele etmemesiyle de dikkat çeken Mohamed, son haftalarda bambaşka bir görüntü ortaya koyuyor. Bir ara Fatih hocanın üzerini çizdiği ve bonservisiyle ilgili, "Kaderine kendisi karar verecek" dediği Mostafa Mohamed, hem takım oyununa katkısı hem arzusu hem de çalışkanlığıyla fark yaratmaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed Galatasaray’dan ayrılacak mı? Karar verildi

İlk 11'de başladığı Rizespor deplasmanında attığı 2 golle galibiyete büyük katkı sağlayan Mohamed, yeniden Terim'in gözüne girmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed Galatasaray’dan ayrılacak mı? Karar verildi

Fanatik'in haberine göre; antrenman performansı ve çalışma verilerinde de gözle görülür artış kaydeden genç futbolcu hakkında yapılan son toplantıda, bonservisinin alınması yönünde karar çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mostafa Mohamed Galatasaray’dan ayrılacak mı? Karar verildi

Bordeaux'ya transferi son dakikada suya düşen Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu devre arasına kadar kullanacak olan Sarı-Kırmızılılar, yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde bunu da değerlendirmeye alacak. Takımda devam etmesi durumunda ise Terim, Mohamed'e mümkün olan maksimum şansı sunmayı planlıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Terim biletini kesti! Devre arası yollar ayrılıyor Terim biletini kesti! Devre arası yollar ayrılıyor
Fatih Terim’in Berkan endişesi! Kaç maç ceza alacak? Fatih Terim'in Berkan endişesi! Kaç maç ceza alacak?
G.Saray hakem performans verilerini açıkladı! G.Saray hakem performans verilerini açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör